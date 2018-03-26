"Показывали Путина": Пескова упрекнули за цинизм во время трагедии в Кемерово

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не знает почему федеральные каналы не освещали в должной мере трагедию в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Как сообщает "Медуза", у Пескова спросили, существует ли некое эмбарго на плохие новости из-за ЧМ-2018.

Журналисты отметили, что с момента пожара прошли уже сутки, а федеральные каналы не упоминают о нем.

"Это совершенная глупость, я не знаю, почему не показывают. Когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе. Я видел материалы про это на федеральных каналах. Что касается запрета на плохие новости, это полный абсурд. Не понимаю сути вопроса", - ответил пресс-секретарь Путина.

Ранее журналист Юрий Бутусов обвинил Кремль в цинизме, указав, что вместо трансляции с места событий в Кемерово, федеральный канал "Россия 1" показывал фильм о Путине.

"Но ни один российский телеканала не прервал вечернюю трансляцию, и в телевизионных новостях весь вечер эта информация не стала главной, ее не заметили. На канале "Россия" в прайм-тайм фильм о мудром и добром руководителе В.В. Путине - вот скриншот. И даже на программе Соловьева пожар не стал событием, хотя о десятках жертв уже было известно ко времени начала эфира. На Первом канале в прайм шла игра "Что? Где? Когда?", на НТВ - кино, трансляции никто не прервал", - констатирует Бутусов.

Как сообщал "Обозреватель", 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибло 64 человека, из них не менее девяти детей.