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20 декабря • обновлено в 16:31
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"Покажите человека живого": Лукашенко на встрече с Путиным угодил в конфуз

1.3т
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С президентом Беларуси Александром Лукашенко произошел конфуз на встрече с главой России Владимиром Путиным.

Так, Лукашенко не мог на встрече найти нового главу Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. Об этом в Twitter сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"А где он? Покажите человека живого! А то скажете, что привезли кота в мешке!": Лукашенко потерял нового главу Евразийской экономической комиссии Мясниковича", – говорится в сообщении.

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Как писал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин после неудачной попытки договориться с главой Беларуси Александром Лукашенко в Сочи, опять провел с ним личную беседу.

Ранее, 7 декабря Путин и Лукашенко провели 5-часовые переговоры в Сочи и разошлись, не сделав никаких заявлений перед журналистами.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Россия
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