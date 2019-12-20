"Покажите человека живого": Лукашенко на встрече с Путиным угодил в конфуз

С президентом Беларуси Александром Лукашенко произошел конфуз на встрече с главой России Владимиром Путиным.

Так, Лукашенко не мог на встрече найти нового главу Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. Об этом в Twitter сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"А где он? Покажите человека живого! А то скажете, что привезли кота в мешке!": Лукашенко потерял нового главу Евразийской экономической комиссии Мясниковича", – говорится в сообщении.

"А где он? Покажите человека живого! А то скажете, что привезли кота в мешке!": Лукашенко потерял нового главу Евразийской экономической комиссии Мясниковича pic.twitter.com/ZD4R0rPLhF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 20, 2019

Как писал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин после неудачной попытки договориться с главой Беларуси Александром Лукашенко в Сочи, опять провел с ним личную беседу.

Ранее, 7 декабря Путин и Лукашенко провели 5-часовые переговоры в Сочи и разошлись, не сделав никаких заявлений перед журналистами.

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