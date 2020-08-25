В Брюсселе прямо сейчас происходит малопонятный, но очень показательный скандал, на который следует обратить внимание. Его смысл важен для понимания того, почему нам нужно двигаться в Европу, невзирая на ее инертность во многих внешнеполитических вопросах. В данном случае, никакой внешней политики нет вовсе, а речь идет о внутренних принципах функционирования руководства ЕС.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вынуждена была отреагировать на заявление премьер министра Ирландии Лео Варадкара о том, что Фил Хоган, еврокомиссар по сельскому хозяйству, грубо нарушил ограничения, действующие в Ирландии, относительно ситуации с коронавирусом.

Речь идет о политическом деятеле, гражданине Ирландии, который стал еврокомиссаром после длинной карьеры у себя на родине. В частности, он занимал посты министра и главы одной из ведущих партий. В европейских структурах он работает уже почти десять лет. В общем, для масштабов Ирландии, Хоган является крупной фигурой, тяжеловесом.

И вот 17 августа он был замечен в грубом нарушении правил борьбы с коронавирусом в графстве Килдэр, куда он поехал на отдых и поиграть в гольф. Мало того, что он не придерживался личных мер безопасности, но он это делал и в общественных местах, в частности – на ужине в ресторане.

Поскольку все это происходило на глазах людей, ему делали замечания, которые он игнорировал, что вызвало общее возмущение и привлекло внимание прессы. Выяснилось, что в этот же день он был оштрафован полицией еще и за нарушение правил дорожного движения. В ЕС об этом узнали после того, как премьер-министр Ирландии потребовал от Хогана объяснений причин такого своего поведения.

Как сообщает пресс-служба Европейской Комиссии, Урсула фон дер Ляйен сейчас находится на этапе сбора фактов, касающегося этого и возможных других инцидентов такого же плана в исполнении Хогана и потребовала от него пояснений того, что ему выдвинули в виде претензий в Ирландии. Чем все это закончится, пока неясно, но для нас важно не это.

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Просто вдумаемся в то, что вменяется в вину этому крупному еврочиновнику. Он, занимая высокий и ответственный пост, позволил себе нарушать правила, обязательные для всех. То есть, он просто быковал на бытовом уровне. Никакой коррупции или измены.

И вот теперь посмотрим на то, что вытворяет нынешняя власть. Они пришли во власть под знаменем "новых лиц" и вкладывали в этот лозунг вполне определенный смысл. Он сводился к тому, что карьерные политики давно оторвались от народа и не просто не слышат его, но ведут себя хамски и нагло.

Ведь трудно себе представить, что одно лишь созерцание новых харь должно возбуждать электоральную эрекцию? Тем более, что хари, на поверку, оказались не такими уж и новыми. Некоторые из них уже настолько достали своим видом из телевизора или рекламы, что новыми их мог бы назвать только отчаянный пациент. А некоторые из них утомили уже даже не видом, а одним голосом.

И как оказалось, всей этой публике из "новых харь" понадобилось меньше года для того, чтобы зажраться настолько, чтобы они утратили берега еще хуже тех, кого они критиковали. Причем те вживались в роль десятилетия и не достигли такого дна хамства, как эти – за несколько месяцев. Причем то, за что в ЕС целого еврокомиссара тянут на ковер, эти выставляют напоказ. Они просто упиваются тем, что не такие как все.

Вот поэтому нам надо в ЕС. Чтобы какая-то бездарь один раз показалась с кортежем в 40 автомобилей и завтра она уже в отставке. И далее – по списку.