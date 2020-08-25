Российский политолог Евгений Минченко считает, что решение Александра Лукашенко взять в руки автомат может символизировать его готовность идти на самые крайние меры ради сохранения власти.

Такое мнение он высказал в комментарии газете "Взгляд". Эксперт обратил внимание на главное событие, которое произошло 23 августа в Беларуси, – угрозу применения армии.

"Решение Лукашенко взять в руки автомат символизирует решимость и готовность идти на любые, даже крайние меры для того, чтобы сохраниться у власти. Мы видим демонстрацию готовности к силовому решению проблемы протеста", – отметил Минченко.

При этом он отметил, что момент с отсутствием рожка в оружии является скорее ляпом, чем каким-то посылом.

"Думаю, ему сначала дали автомат, к которому не был пристегнут магазин, потому что так хранится оружие. А потом, когда увидели ошибку, начали думать о символической стороне и в автомат вставили магазин. То есть, это просто ляп", – подчеркнул эксперт

Минченко также считает, что пока разрешении кризиса в Белоруссии пока рано. "На фоне того, что протесты не идут на спад и сохраняют высокий уровень массовости, главное, что произошло вчера – это угроза применения армии против митингующих", – заключил Минченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 августа прилетел на вертолете в свою резиденцию – Дворец независимости. Из него он вышел с автоматом, похожим на АК, но без рожка. Одет Лукашенко был в бронежилет.

В свою очередь министр обороны Беларуси Виктор Хренин пригрозил применить армию против протестующих, если будут случаи нарушения порядка возле памятников Второй мировой войны.

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