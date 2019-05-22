"Покайтесь!" Главный пропагандист Путина поставил ультиматум Зеленскому

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выступил с дерзкой ультимативной речью, адресованной новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Он призвал его признать Украину виновной в российской агрессии и взять всю ответственность за преступления Кремля на себя. Наглый спич прозвучал в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

"Владимир Александрович Зеленский, если вы реально хотите добра вашему народу, вам надо сделать следующее. Во-первых, забудьте про НАТО, объявите Украину нейтральной страной, как написано в ваших основополагающих документах государственных. Посмотрите на опыт Австрии, Швейцарии, Финляндии. Поймите, что чем больше вы будете служить чужим военным интересам, тем меньше добра будет вашему народу", – высказался Соловьев.

Он возмутился тем фактом, что союзники из стран НАТО обеспечивают Украину военной инфраструктурой, но не заботятся о благосостоянии ее граждан. После этого рупор путинского режима переключился на тему войны на Донбассе, развязанную российскими оккупантами.

"Если вы хотите мира, ступайте к жителям Донбасса и Луганска и покайтесь перед ними за убитых женщин и детей, за развязанную против них войну, за всю ту грязь и подлость, которую не вы лично, но и вы лично говорили о них. Начните с себя, не смотрите на Россию", – продолжил озвучивать лживые претензии к Украине пропагандист.

"Попытайтесь помириться хотя бы с теми людьми, которые живут в Украине. Которым вы запретили советскую символику, которым ваша власть запретила говорить на своем языке, у которых постарались отнять великую победу, а дать им непонятную подлость бандеровщины. С собой разберитесь, Владимир Александрович", – высокомерно подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. Глава государства обсудил с представителями американской власти вопросы реформ и противодействия агрессии РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят ничего нового в таком призыве Зеленского.

Напомним, на инаугурации Зеленский заявил, что первое задание, которое он ставит перед собой и своей командой, – это прекращение огня на Донбассе.

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