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/Новости мира

"Покайтесь!" Главный пропагандист Путина поставил ультиматум Зеленскому

13.1тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выступил с дерзкой ультимативной речью, адресованной новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Он призвал его признать Украину виновной в российской агрессии и взять всю ответственность за преступления Кремля на себя. Наглый спич прозвучал в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

"Владимир Александрович Зеленский, если вы реально хотите добра вашему народу, вам надо сделать следующее. Во-первых, забудьте про НАТО, объявите Украину нейтральной страной, как написано в ваших основополагающих документах государственных. Посмотрите на опыт Австрии, Швейцарии, Финляндии. Поймите, что чем больше вы будете служить чужим военным интересам, тем меньше добра будет вашему народу", – высказался Соловьев.

Он возмутился тем фактом, что союзники из стран НАТО обеспечивают Украину военной инфраструктурой, но не заботятся о благосостоянии ее граждан. После этого рупор путинского режима переключился на тему войны на Донбассе, развязанную российскими оккупантами.

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"Если вы хотите мира, ступайте к жителям Донбасса и Луганска и покайтесь перед ними за убитых женщин и детей, за развязанную против них войну, за всю ту грязь и подлость, которую не вы лично, но и вы лично говорили о них. Начните с себя, не смотрите на Россию", – продолжил озвучивать лживые претензии к Украине пропагандист.

"Попытайтесь помириться хотя бы с теми людьми, которые живут в Украине. Которым вы запретили советскую символику, которым ваша власть запретила говорить на своем языке, у которых постарались отнять великую победу, а дать им непонятную подлость бандеровщины. С собой разберитесь, Владимир Александрович", – высокомерно подытожил он.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир СоловьевВладимир Зеленский
Место
Россия
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Ни в одной страны мира,кроме россии , так "МИРНО " могут ужится полярно противоречивые идеологии;русский империализм-коммунизм-неофашизм-шовинизм ..И все эти идеологии в россии находятся под одним началом..Оно,это начало называется-ПУТИНИЗМ!
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Гордієнко Сергій
Гордієнко Сергій
Навіщо рекламувати у ЗМІ закордонних олігофренів-Солов’їв, в нас що своїх вітчизняних замало? Даєш пріоритетне використання в медіапросторі «чудиків» вітчизняного виробництва!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым и Донбасс Украина Война до полной победы!
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