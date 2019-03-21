Пока Россия притаилась за углом: журналист указал на опасность обострения отношений Украины и США

Спустя три года расследования вмешательства России в американские выборы 2016 года, всплыла новая резонансная информация — Украина якобы пыталась помочь выиграть президентскую гонку сопернице нынешнего главы Белого дома, кандидату от демократов Хиллари Клинтон. Это, а также разгоревшийся скандал вокруг посольства США в Киеве может негативно отразиться на отношениях между обеими странами.

К такому выводу в статье для The Hill пришел известный американский журналист-расследователь Джон Соломон. Именно он 20 марта взял интервью у генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Как известно, Луценко в эфире телеканала Hill.TV заявил, что начал расследование утечки финансовых документов главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта во время выборов в США. Он допустил, что правоохранительные органы Украины "слили" документы американцам умышленно, чтобы помочь Клинтон.

"Утечка так называемых файлов "черной книги" в СМИ США вызвала отставку Манафорта из кампании Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании сговора с Россией, которое преследовало Трампа в течение последних двух с половиной лет", – говорится в материале.

Соломон отметил, что интервью Луценко показало тревожную динамику. Так, посольство США и генпрокурор, которому Штаты поручило бороться с коррупцией в Украине, имеют напряженные отношения, говорится в статье журналиста.

В интервью Луценко рассказал, что посол США в Украине Мари Йованович передала ему список с фамилиями "неприкасаемых" людей в антикоррупционных расследованиях, а также отказалась сотрудничать в деле о незаконном присвоении средств финансовой помощи США в Украине.

"Мы серьезно обеспокоены этим расследованием, для которого мы не видим никаких оснований", — говорится в письме от сотрудника посольства США в Киеве Джорджа Кента, которое Луценко предоставил The Hill.

Письмо от сотрудника посольства США в Киеве Джорджа Кента The Hill

Письмо от сотрудника посольства США в Киеве Джорджа Кента The Hill

Джон Соломон подчеркнул, что это не первый скандал вокруг посольства США в Киеве. В 2018 году один из конгрессменов США Пит Питерс обратился к госсекретарю Майку Помпео с просьбой отозвать американского посла из столицы Украины, так как она нелестно отзывалась о президенте Дональде Трампе. "Посол неоднократно говорила в частном порядке о своем презрении к нынешней администрации, что может стать основанием для ее высылки из Украины", – отмечал американский политик.

Заявление конгрессмена Пита Питерса The Hill

Соломон подчеркнул, что такие натянутые отношения между Украиной и Штатами должны получить "перезагрузку".

"Такая дисфункция не приносит пользы ни одной из стран, особенно когда Россия скрывается за углом, надеясь восстановить свое влияние в бывшей советской республике. Расследование того, что происходит в посольстве США в Киеве, и пытались ли в Украине повлиять на американские выборы в 2016 году, чтобы помочь Клинтон, являются важными шагами для перезагрузки этих ключевых отношений", – акцентировал американский журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный депутат Украины Борислав Розенблат заявил, что глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник мог вмешиваться в избирательный процесс президента США в 2016 году в пользу кандидата Хиллари Клинтон.

Президент США Дональд Трамп перепостил в Twitter статью, в которой идет речь о том, что НАБУ якобы помогало штабу Хиллари Клинтон дискредитировать Пола Манафорта, который является бывшим главой избирательного штаба Трампа.

По факту возможного вмешательства главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в выборы президента США в 2016 году в пользу кандидата Хиллари Клинтон, о котором заявил народный депутат Украины Борислав Розенблат, открыто уголовное производство.

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