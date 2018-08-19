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ПолитикаЭкономика

Пока Путин ездит к Меркель: США задумали мощный удар против газопровода в обход Украины

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США могут ввести санкции связанные со строительством газопровода "Северный поток-2" в течении нескольких недель.

У Штатов есть пакет санкций против участвующих и финансирующих проект компаний, который может быть использован, чтобы попытаться остановить завершение строительства газопровода, пишет The Wall Street Journal.

Действующие и бывшие чиновники США заявили, что такие санкции обсуждались и могут быть введены в течении нескольких недель, хотя пока никаких действий не было.

В то время как президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель о строительстве газопровода, США, которые не участвуют в переговорах, могут повлиять на результат.

Путин и Меркель

kremlin.ru

Напомним, трубопровод, был ключевым вопросом в переговорах двух лидеров. Планируется, что "Северный поток-2" будет направлять природный газ из России в Германию через Балтийское море. Проект разрабатывается российским государственным монополистом "Газпром", а также европейскими компаниями Royal Dutch Shell PLC, Wintershall AG, Uniper SE, OMV AG и Engie SA.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Меркель и Путин провели переговоры 18 августа. Лидеры двух стран отклонились от традиционного формата и выступили до официального обеда перед журналистами. "Вместе с немецкими партнерами мы работаем над новым газопроводом "Северный поток-2", который дополнит европейскую газотранспортную систему, минимизирует риски транзита и обеспечит рост потребления в Европе", - сказал Путин в совместном заявлении для прессы.

Персоны
Владимир ПутинАнгела Меркель
Объекты
Северный поток - 2США
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Белоколос Татьяна
Белоколос Татьяна
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Белоколос Татьяна
Белоколос Татьяна
Добрый день. При давлeние вышe 140/90 - cрочно чистите cосyды! Домашний cпоcоб прочистить сосyды без врaчей http://ua.maminforum.com
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Жги, Трамп, жги!!! После тебя - хоть потоп))))) Долго еще последующим придется восстанавливать отношения с Европой и другими, всеми теми с кем Трамп разосрался. Надеюсь, хохлы понимают что весь сыр-бор вокруг потока - это не отстаивание интересов Хохлостана Америкой, а грубая конкурентная борьба на газовом рынке: Трамп хочет продавать свой дорогой сжиженый газ порциями, а Германия хочет получать непрерывный поток дешевого из России и не зависеть ни от прихотей американцев, ни от прихотей погоды (в океане зимой неслабо штормит, что влияет на сроки транзита)
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2 из 3 ответов | показать все
Данилов Андрей, ДА У АМЕРИКЕ СВАЯГО ГАЗА ХВАТИТЬ ЧТОБЫ ЯВРОПУ ОБЕСПЕЧИТЬ .А ДУРАКОВ КРЕМЛЕВСКИХ ПРОСТО ПОДВИНУТЬ .ЧЯГО НЕЯСНО ДЛЯ ВАС РУЗЗЗКИЕ ГЕГЕМОНЫ.ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТ ОСЛА УШЫ.И ОБЯЗАТЕЛЬНО ЦАЛУЙТЕ Х...А.ЕТО ВАШ ОПЕЗД.Л.ТИПА ВОВА МУРОМЕЦ.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Малахов Егор, не переживай, рюслик укрообразный. Мы тебя спасем из хохляццкага плена и тебе больше не придется лизать потные какляццкие яйца выслуживаясь своими постами.
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