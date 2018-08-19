Пока Путин ездит к Меркель: США задумали мощный удар против газопровода в обход Украины

США могут ввести санкции связанные со строительством газопровода "Северный поток-2" в течении нескольких недель.

У Штатов есть пакет санкций против участвующих и финансирующих проект компаний, который может быть использован, чтобы попытаться остановить завершение строительства газопровода, пишет The Wall Street Journal.

Действующие и бывшие чиновники США заявили, что такие санкции обсуждались и могут быть введены в течении нескольких недель, хотя пока никаких действий не было.

В то время как президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель о строительстве газопровода, США, которые не участвуют в переговорах, могут повлиять на результат.

Путин и Меркель kremlin.ru

Напомним, трубопровод, был ключевым вопросом в переговорах двух лидеров. Планируется, что "Северный поток-2" будет направлять природный газ из России в Германию через Балтийское море. Проект разрабатывается российским государственным монополистом "Газпром", а также европейскими компаниями Royal Dutch Shell PLC, Wintershall AG, Uniper SE, OMV AG и Engie SA.

Как сообщал OBOZREVATEL, Меркель и Путин провели переговоры 18 августа. Лидеры двух стран отклонились от традиционного формата и выступили до официального обеда перед журналистами. "Вместе с немецкими партнерами мы работаем над новым газопроводом "Северный поток-2", который дополнит европейскую газотранспортную систему, минимизирует риски транзита и обеспечит рост потребления в Европе", - сказал Путин в совместном заявлении для прессы.