"Пока последний не уйдет!" Эрдоган сделал громкое заявление о террористах в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что террористы все еще присутствуют в зоне безопасности на севере Сирии и поэтому его страна намерена продолжать борьбу, пока последний из них оттуда не уйдет.

При этом подчеркнул, что их сторона будет придерживаться соглашений, ранее заключенных из США и Россией, если и они со своей стороны будут действовать соответствующе. Так он сказал на заседании турецкого парламента перед фракцией правящей Партии справедливости и развития, сообщает "РИА Новости".

"Террористы находятся на территориях, которые мы обозначили как "зону безопасности". Они еще не выброшены оттуда полностью, происходят нападения на наших военных. Мы будем бороться до тех пор, пока последний террорист не уйдет оттуда", — подчеркнул Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, турецкая сторона проинформирована о том, что террористы до сих пор не покинули Тель-Рифаат, Манбидж, а также восток и юг Рас-эль-айна в Сирии.

Выступление Эрдогана перед турецким парламентом Telegram-канал "Повестка дня Турции"

"Мы заключили соглашение с США и Россией, и придерживаемся их. Однако при одном условии: если наши партнеры выполнят свои обязательства. Они нас не обманут словами "мы вывели всех террористов из этих территорий", — подытожил он.

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