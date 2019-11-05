"Пока последний не уйдет!" Эрдоган сделал громкое заявление о террористах в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что террористы все еще присутствуют в зоне безопасности на севере Сирии и поэтому его страна намерена продолжать борьбу, пока последний из них оттуда не уйдет.
При этом подчеркнул, что их сторона будет придерживаться соглашений, ранее заключенных из США и Россией, если и они со своей стороны будут действовать соответствующе. Так он сказал на заседании турецкого парламента перед фракцией правящей Партии справедливости и развития, сообщает "РИА Новости".
"Террористы находятся на территориях, которые мы обозначили как "зону безопасности". Они еще не выброшены оттуда полностью, происходят нападения на наших военных. Мы будем бороться до тех пор, пока последний террорист не уйдет оттуда", — подчеркнул Эрдоган.
Реджеп Тайип Эрдоган
По его словам, турецкая сторона проинформирована о том, что террористы до сих пор не покинули Тель-Рифаат, Манбидж, а также восток и юг Рас-эль-айна в Сирии.
Выступление Эрдогана перед турецким парламентом
Telegram-канал "Повестка дня Турции"
"Мы заключили соглашение с США и Россией, и придерживаемся их. Однако при одном условии: если наши партнеры выполнят свои обязательства. Они нас не обманут словами "мы вывели всех террористов из этих территорий", — подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 октября стало известно, что Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику, после того как президент объявил о начале новой военной операции.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики, если та совершит какие-либо "внерамочные" действия.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ответ подчеркнул, что он "никогда не объявит о прекращении огня" в северо-восточной Сирии.
О приостановке военной операции Турции на северо-востоке Сирии Эрдоган и вице-президент США Майкл Пенс договорились 17 октября. Предполагалось, что после ухода курдов от сирийско-турецкой границы на 30 км Анкара без боя войдет на территорию и установит зону безопасности.
Вскоре Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии, если договоренность между Анкарой и Вашингтоном об отводе курдских отрядов самообороны не будет выполнена.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.