Пока не прольется кровь? В Ираке вывесили красный флаг мести. Видео

После убийства генерала элитного иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани в иранском городе шиитов Кум подняли Красный флаг мести над мечетью Джамкаран.

Видео с места было размещено на YouTube 3 января, на него обратил внимание ливанский телеканал Al-Manar, пишет Lenta.ru. Этот флаг обозначает желание отомстить за убийство Сулеймани и других погибших во время американского удара (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Иранские военные и чиновники уже неоднократно заявляли о мести американцам за убийство Сулеймани. В частности, 4 января один из генералов рассказал о 35 имеющихся целях. До этого власти страны в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что Тегеран имеет право на самооборону. При этом постпред при ООН сравнил убийство с объявлением войны и пообещал действовать.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки спорным данным разведки. Разведслужбы пришли к выводу, что атак на американских военных, которые, по мнению Вашингтона, планировал совершить Сулеймани, можно было избежать.

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