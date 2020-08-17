Пока меня не убьете – выборов не будет, – Лукашенко

Лукашенко заявил, что выборов в Беларуси не будет, пока его не убьют.

Александр Лукашенко, который пятый срок подряд пребывает на посту президента Беларуси, заявил, что выборы в стране уже провели и других он не допустит, "пока его не убьют".

Об этом лидер, которого многие не признают в стране, сказал, выступая перед работниками Минского завода колесных тягачей 17 августа. По его словам, повторное голосование якобы уничтожит не только это, но и другие предприятия страны, передает БЕЛТА.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, их (выборов. – Ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", – пригрозил он бастующим.

Лукашенко призвал осуществлять перераспределение властных полномочий в Беларуси через конституционный процесс, а не через уличные акции. И в этом контексте напомнил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения Основного закона страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий.

"Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", – цитирует БЕЛТА его слова.

Лукашенко также заверил, якобы готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями, но "не под давлением и не через улицу".

"Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", – высказался он.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусы криками "Уходи!" и "Вон!" заставили Александра Лукашенко поспешно завершить одну из поездок на местные предприятия.

Напомним, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение не только общественностью, но и наблюдателями на выборах, которые прошли 9 августа.

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