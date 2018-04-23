Пока был у Папы Римского: в Италии воры обнесли дом экс-премьера

В Италии ограбили дом экс-премьера Романо Проди в Болонье.

Интересно, что сам политик в тот момент вместе с женой находился в Риме на аудиенции у Папы Римского Франциска, сообщает Ansa.it.

По словам самого Проди, были украдены дорогие часы его и жены, а также украшения, в том числе семейные ценности. При этом злоумышленники унесли некоторые документы, медали, награды.

Романо Проди с женой (в центре) Ansa.it

"Они унесли воспоминания всей жизни, личной и политической", — сказал экс-премьер.

Как сообщал "Обозреватель", в начале марта в Италии прошли парламентские выборы.

По итогам голосования, первое место заняла правоцентристская коалиция, в которую входит партия Берлускони, правопопулистская "Лига", национал-консервативные "Братья Италии" и христианские консерваторы "Мы с Италией". Второе место получило популистское "Движение 5 звезд".