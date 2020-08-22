Очень важный текст. Пока бушевала коронавирусная истерия, мы потеряли одну очень важную для мира демократию - Гонконг. Одна из причин, демонстранты решили больше не собираться из-за возможных эпидемических последствий.

Но оказалось, что борьба за свои права в цифровом мире ОБЯЗАТЕЛЬНО включает физические сборища, митинги, беготню с флагами и драки с полицией. Одного Фейсбука мало.

Я был в Гонконге в декабре, когда город был охвачен протестами против "закона о экстрадиции", согласно которому любой гражданин Гонконга мог быть отправлен в континентальный Китай для следственных действий. Хотя полгода протестов нанесли значительный ущерб экономике, гонконгцы не были в отчаянии, поскольку понимали, о чем борьба.

Я был в Гонконге в марте, в городе, охваченном страхом пандемии. Где все носили маски, когда было 5-8 случаев коронавируса в день на 8 миллионов жителей Гонконга. "Революция" остановилась, поскольку демонстранты ( а в некоторые моменты собиралось до 1 млн. человек одномоментно) поверили учёным, что протесты могут вызвать вспышку болезни и перестали собираться и вести любую активность, кроме онлайн. Более того, продемократические протестующие требовали закрыть границы с КНР и со всеми остальными странами и упрекали власти Гонконга в бездействии относительно эпидемии.

В конце концов Гонконг закрылся, уже 4 месяца продолжается падение экономики, а КНР за это время "продавила" закон о Национальной безопасности, согласно которому любое упоминание о независимости Гонконга влечет за собой тюремный срок.

Вслед за этим последовали сотни арестов активистов, журналистов и владельцев медиа, обыски в офисах СМИ. Под предлогом пандемии перенесены местные выборы. Демонстраций больше нет, любая антипекинская активность жестоко пресекается и переместилась на кухни. Следующий возможный этап - это запрет на все "западные" социальные сети, как в КНР.

Ведущие западные страны разорвали договора об экстрадиции с Гонконгом, Гонконг больше не считается отдельной от Китая таможенной территорией (это со временем уничтожит грузопоток в порту Гонконга и статус свободной экономической зоны) , в США гонконгские товары будут маркироваться как made in China.

Это выглядит как конец демократии, самобытности и всего того, к чему мы привыкли в Гонконге, который был одной из столиц мира. Он не был китайским, он не был британским, он был Гонконгом, уникальным местом, куда мечтал поехать каждый и остаться там жить. В городе свободы, динамики и архаики, богатства и бедности, небоскребов и пляжей. Предполагается, что в ближайшие годы из города уедет до миллиона человек - экспаты, специалисты, гонконгцы, которые имеют право на подданство Великобритании или других стран содружества ( таких до 2 млн чел).

Теперь, как шутит один из колумнистов South China morning post, бренда Гонконг больше нет, возможно справедливо теперь называть его "самый большой город в Азии на берегу моря".

Я начитался Фейерабенда, который ещё в 1978 году утверждал, что мнением учёных можно пренебречь ради общественных нужд. Наверное, это был именно тот случай, когда нельзя было останавливать протестное движение, действовать вопреки мнению вирусологов. Кстати, первая серьезная вспышка ковид19 случилась в Гонконге только две недели назад, в полностью закрытом городе. Всего за все время там было около 5000 кейсов, в Киеве 11000, например, а население Киева в два раза меньше. Без намеков.

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