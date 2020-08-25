Недопрезидент Беларуси Александр Лукашенко оказался в безвыходной патовой ситуации. Он приложил столько усилий до выборов, чтобы уйти от тесных объятий своего восточного соседа и все ушло коту под хвост. После того, как он побегал вокруг своего дворца с автоматом и сыном, экипированным в военную форму, Лукашенко стал для многих мировых лидеров "нерукопожатым". Мне сдается – он этого не понимает. Никто на Западе не признал его выборы и дело конкретно "запахло керосином". Теперь у Лукашенко нет иного выбора, как соглашаться на любые условия Кремля и становиться частью союзного государства с потерей многих элементов независимости. Если у союзного государства будет одна армия и единая валюта, то что останется "батьке"?

Лукашенко решил удивить мир своей безальтернативной победой в 80%. Он не просто сильно ошибся, он реально попал впросак. Возможно, он и выиграл бы выборы после дебатов во втором туре у Тихановской, только он предпочел действовать как диктатор и это его погубило. Теперь у него выбора практически нет, когда весь мир увидел его с оружием в руках и услышал реплику при разговоре с ОМОНом: "Мы с ними (тут следует понимать – с народом) еще разберемся". Это занавес. Как верно сказал один из рабочих на встрече с ним: "Вы же офицер и не лучше ли вам застрелиться?". Лукашенко не застрелится. Он будет биться до последнего патрона. В любом раскладе его финал уже предсказуем – либо бегство в Россию либо пуля. Как долго он продержится?, это уже другой вопрос. Теми методами, какими пользуются белорусские протестующие, все это может длиться месяцами, если не годами. Они выходят с шариками и флагами, а он сидит в своем кабинете, окруженный спецназом, пьет чай и никуда не собирается. Деньги пока есть, поддержка России и Китая тоже.

Проблема у Лукашенко одна – очень долгое пребывание на Олимпе власти без достаточного интеллекта и большой культуры, окончательно помутило его рассудок. Он возомнил себя спасителем нации и Прометеем, несущим народу свет и благополучие. Вне этой ипостаси он не представляет себе жизнь. Теперь жизнь должна сказать ему: "С вещами на выход". Как долго выдержит Беларусь закрытые предприятия и постоянные протесты? – никто не знает. Можно лишь предположить, оценивая экономические возможности страны, не очень долго. До зимы может быть и протянет, потом полный коллапс.

Лукашенко не понимает еще одной простой вещи – он всем надоел. Это также, как если бы один из супругов решил уйти, а другой ему не позволял. В конечном счете такие семьи распадаются, пусть и не быстро. Другая проблема у главы Беларуси заключается в полном неприятии смысла демократии.

"Овца и волк по-разному понимают слово "свобода", в этом суть разногласий, господствующих в человеческом обществе".

Президент Авраам Линкольн (1809-1865)

Даже если мы предположим, что Лукашенко мог выиграть во втором туре у Тихановской 60-40, он все равно развернул бы свои танки и пехоту против 40% своих граждан вместо того, как это делают в нормальных странах, чтобы предложить оппозиции участвовать в управлении страной и занять ряд ключевых позиций в правительстве. Лукашенко это не дано, он твердо идет по пути, проложенным Мубараком, Хусейном, Каддафи, Януковичем. Нам остается только ждать конца этого затянувшего политического спектакля с предсказуемым финалом: уход диктатора в небытие.

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