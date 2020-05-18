Поиск источника пандемии COVID-19: инициативу Австралии поддержали уже более 120 стран
Призыв Австралии провести независимое расследование с целью установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2 поддержали уже 122 страны.
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Как пишет The Guardian, к этому предложению 18 мая присоединились 54 страны Африки.
Накануне вечером было известно о поддержке инициативы более 60 странами. Среди них: страны Евросоюза, Австралия, Южная Корея, Япония, Индонезия, Турция, Великобритания, Россия и ЮАР.
Однако пока ни Китай, ни США не поддержали данное предложение.
В проекте резолюции ко Всемирной ассамблее здравоохранения с призывом к беспристрастной оценке и расследованию пандемии коронавируса не упоминается о Китае, где, как полагают, началась вспышка COVID-19.
Планируется, что голосование по этому вопросу пройдет утром 19 мая.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае количество зараженных COVID-19 может быть значительно больше, чем утверждают власти. Возможно количество больных – минимум 640 тысяч человек, вместо 84 тысяч.