Главная Новости
18 мая • обновлено в 15:49
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Поиск источника пандемии COVID-19: инициативу Австралии поддержали уже более 120 стран

Читать материал на украинском

Призыв Австралии провести независимое расследование с целью установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2 поддержали уже 122 страны.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как пишет The Guardian, к этому предложению 18 мая присоединились 54 страны Африки.

122 страны поддержали призыв Австралии расследовать происхождение коронавируса

122 страны поддержали призыв Австралии расследовать происхождение коронавируса

Накануне вечером было известно о поддержке инициативы более 60 странами. Среди них: страны Евросоюза, Австралия, Южная Корея, Япония, Индонезия, Турция, Великобритания, Россия и ЮАР.

Однако пока ни Китай, ни США не поддержали данное предложение.

В проекте резолюции ко Всемирной ассамблее здравоохранения с призывом к беспристрастной оценке и расследованию пандемии коронавируса не упоминается о Китае, где, как полагают, началась вспышка COVID-19.

Планируется, что голосование по этому вопросу пройдет утром 19 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае количество зараженных COVID-19 может быть значительно больше, чем утверждают власти. Возможно количество больных – минимум 640 тысяч человек, вместо 84 тысяч.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Австралия
Теги
исследование вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 616.

    Вылечились: 5276. Умерли: 535.

  • В мире заболели более 4,7 млн человек, погибли – более 313 тысяч.

  • Одессу потрясла смерть от коронавируса врача-реаниматолога – мужчину спасали неделю.

  • В ношении маски нашлась скрытая опасность – COVID-19 может попасть в мозг человека.

  • Врачи предупредили, что у молодых пациентов с COVID-19 инсульт может быть "первым и последней" симптомом коронавируса.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги