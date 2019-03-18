Похвастались трупом в сети: ИГИЛ убил в Сирии итальянского волонтера

Террористическая организация "Исламское государство" заявила об убийстве итальянского волонтера Лоренцо Орсетти, который воевал в рядах курдов из "Демократических сил Сирии" против джихадистов.

Об этом сообщает repubblica.it. Террористы опубликовали в Telegram фото тела добровольца и документы, удостоверяющие личность.

Итальянский волонтер пробыл на северо-востоке страны полтора года. Отмечается, что убит он был в боевых действиях в городе Багуз провинции Дейр-эз-Зор.

Убитый итальянец Фото террористов

Фото террористов

Курдско-сирийские силы опубликовали сильное завещание итальянца.

"Здравствуйте, если вы читаете это сообщение, это означает, что меня больше нет в этом мире. Несмотря на эту безвременную кончину, моя жизнь все еще успешна, и я почти уверен, что ушел с улыбкой на лице. Я не мог просить лучшего", – написал Орсетти.

Как рассказал отец итальянца, его сын погиб вместе с другими бойцами.

"Его курдский командир позвонил мне и сказал, что Лоренцо погиб вместе со всеми членами его группы в контратаке ИГИЛ сегодня утром. Кажется, они были окружены арабским подразделением, но я не знаю, что именно это означает с военной точки зрения, их всех убили", – поделился Алессандро Орсетти.

Il Gazzettino

Casteddu Online

Quotidiano di Ragusa

Bergamonews

В министерстве иностранных дел Италии сообщили, что ведется расследование. Отмечается, что Орсетти – второй итальянец, убитый ополченцами ИГИЛ после Джованни Франческо Асперти, 50-летнего уроженца Бергамо, который умер 7 декабря в мухафазе Аль-Хасака, также в Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена террориста "Исламского государства" рассказала об ужасах в Сирии.

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