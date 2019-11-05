Похожее на мозг: в Австралии на берег океана выбросило странное существо

На острове Бруни в Австралии на берегу океана обнаружили странное существо, напоминающее человеческий мозг.

Фото жуткой находки опубликовала в социальной сети местная жительница, сообщает The Sun. Она отметила, что когда дотронулась до существа, у нее онемела рука.

По словам женщины, подобное животное она видит не впервые.

В Австралии на берег океана выбросило странное существо, напоминающее человеческий мозг The Sun

"Может кто-нибудь сказать мне, что это такое? Я и моя мама продолжаем видеть их на пляже", — написала она в Facebook.

Со своей стороны куратор зоологии беспозвоночных в Тасманском музее и художественной галерее доктор Саймон Гроува считает, что существо, скорее всего, является асцидией. Он отметил, что это одно из беспозвоночных животных, которое обитают в мировом океане. Живут они, прикрепляясь к чему-либо.

Хотя некоторые ученые предполагают, что это может быть морское перо — животное, от прикосновения к которому немеют конечности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Австралии на пляже заметили останки неизвестного существа, выброшенные океаном на берег. Жуткую находку совершили туристы города Перта. По их мнению, окостенение может принадлежать гигантскому кальмару или каракатице. Некоторые также предположили, что это может быть древней маской или останками акул.

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