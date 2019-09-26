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27 сентября • обновлено в 19:32
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"Похоже на Приднестровье": у Путина проболтались о циничных планах на Донбасс

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия видит для Донбасса будущее, схожее с развитием Приднестровья.

Такое высказывание прозвучало в интервью "Коммерсанту". "Восстановление контроля Украины над всем этим регионом при уважении его особого статуса. Это очень похоже на Приднестровье, между прочим", – так описал министр Путина свое видение разрешения конфликта.

В то же время Лавров уточнил, что в отношении Приднестровья, в отличие от Донбасса, нет документа, который был бы аналогичен Минским договоренностям.

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Сергей Лавров

Сергей Лавров

"Интерфакс"

"Наша позиция не изменилась. Чаяния людей, живущих в той или иной части Молдовы, Украины, любой другой страны, ощущающих принадлежность к какой-то культуре, традициям, унаследованным от предков, и при этом готовых жить в едином государстве, должны быть удовлетворены", – утверждает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский во время разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым потребовал немедленного прекращения войны на Донбассе.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Сергей Лавров
Место
Украина
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bel serg
bel serg
и-го-го.
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Klimenko Sergey
Klimenko Sergey
ну и рожа
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2
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коршун федот
коршун федот
Вот что отличает москаля от человека? А отличает москаля от человека - его непробудная дикость, отсталость и тупость. И всем этим - москаль гордицццца.
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6
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Трубицын Александр, Одичалого москаля, как было, бьют дубинкой по голове. А украинцы выбросили своего диктатора и могут избирать власть.
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коршун федот
коршун федот
Трубицын Александр, Бурятоподобный. Иди оленей паси,можешь бояры хлЯбнуть,да на балалайке побрынчать. Ты лапти к очередному параду почистил? Работы у тебя - невпроворот, а ты монголоид на Европейском сайте торчишь! Брысь в не мытую!
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