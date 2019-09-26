"Похоже на Приднестровье": у Путина проболтались о циничных планах на Донбасс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия видит для Донбасса будущее, схожее с развитием Приднестровья.

Такое высказывание прозвучало в интервью "Коммерсанту". "Восстановление контроля Украины над всем этим регионом при уважении его особого статуса. Это очень похоже на Приднестровье, между прочим", – так описал министр Путина свое видение разрешения конфликта.

В то же время Лавров уточнил, что в отношении Приднестровья, в отличие от Донбасса, нет документа, который был бы аналогичен Минским договоренностям.

Сергей Лавров "Интерфакс"

"Наша позиция не изменилась. Чаяния людей, живущих в той или иной части Молдовы, Украины, любой другой страны, ощущающих принадлежность к какой-то культуре, традициям, унаследованным от предков, и при этом готовых жить в едином государстве, должны быть удовлетворены", – утверждает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский во время разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым потребовал немедленного прекращения войны на Донбассе.

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