"Похоронены в песке": в Исландии на пляже нашли 50 мертвых китов. Фото и видео

На пляже в Исландии обнаружили около 50 мертвых китов. В четверг, 18 июля, их заметили туристы, которые пролетали над побережьем на вертолете.

По словам пилота Дэвида Шваржанса, возможно, их там было и больше, ведь некоторые уже были "похоронены в песке", написало издание The Sun. По информации журналистов, есть версия, что киты погибли в результате обезвоживания (чтобы посмотреть фото и видео, досколльте до конца страницы).

"Мы летели в северном направлении над пляжем, а затем увидели их. Кружили над ним, не зная, были ли это киты, тюлени или дельфины. Мы приземлились и насчитали около 60, но должно быть больше, потому что плавники торчали из песка", – рассказал Шваржанс ВВС.

Мертвые киты ВВС/Дэвид Шваржанс

Еuronews сообщили, что киты были найдены мертвыми на берегу небольшой бухты на южном побережье полуострова Снафеллснес.

Так, по словам морского биолога Эдды Магнусдоттира, киты попали на отмель из-за отлива, животные не смогли вернуться в более глубокие воды из-за того, что в бухте во время отливов глубина может не превышать двух метров.

Мертвые киты ВВС/Дэвид Шваржанс

Мертвые киты Мirror/Вертолет Рейкьявика

Мертвые киты Мirror/Вертолет Рейкьявика

Карта ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на одном из пляжей в Бердянске нашли мертвого дельфина. Очевидно, его выбросил на берег шторм.

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