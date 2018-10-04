''Похороненный'' в США российский шпион оказался живым: на чем прокололся

Бывший полковник российской внешней разведки Александр Потеев, которого российские СМИ "похоронили" в июле 2016 года, оказался живым.

Как сообщает BuzzFeed, 9 октября того же года в 10:30 шпион зашел в Walmart во Флориде и приобрел лицензию на рыбалку.

"Чтобы получить право ловить рыбу вдоль морского берега, Александр Потеев раскрыл свое настоящее имя, дату рождения, а также номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес. Странное решение, ведь Потеев скрывался от российских убийц", - сказано в материале.

Отмечается, что Кремль выставил Потеева предателем, который перед бегством в США выдал сеть агентов-нелегалов, в числе которых была Анна Чапман. Через несколько лет некий киллер по сообщениям СМИ приближался к его дому.

"Извещая о смерти изменника (реальной или нет), Кремль мог претендовать на победу в пиаре и при этом сделать предупреждение для всех, кто помышляет сделать то же самое. Ранее на этой неделе ВВС сообщила о другой возможной причине дезинформации: эта новость могла выкурить жертву, вынудив связаться с родственниками на родине", - сказано в сообщении.

Александр Потеев

Кроме того, что Потеев обратился за лицензией всего через три месяца после "смерти", он также зарегистрировался избирателем на выборах 2016 года как республиканец. А в 2017 году американские СМИ писали, что шпионы США защищают российского перебежчика.

"На этой неделе ВВС сообщила, что тем находящимся в опасности перебежчиком был Потеев, все еще вполне живой, несмотря на некрологи 2016 года. Источники в разведке подтвердили BuzzFeed, что тем перебежчиком был в самом деле Потеев", - сказано в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, Потеев сбежал в США и был заочно осужден на 25 лет за измену. Когда появились данные о том, что он скончался в Америке, ходили слухи, что это дезинформация.