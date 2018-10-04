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ПолитикаЭкономика

''Похороненный'' в США российский шпион оказался живым: на чем прокололся

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Бывший полковник российской внешней разведки Александр Потеев, которого российские СМИ "похоронили" в июле 2016 года, оказался живым.

Как сообщает BuzzFeed, 9 октября того же года в 10:30 шпион зашел в Walmart во Флориде и приобрел лицензию на рыбалку.

"Чтобы получить право ловить рыбу вдоль морского берега, Александр Потеев раскрыл свое настоящее имя, дату рождения, а также номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес. Странное решение, ведь Потеев скрывался от российских убийц", - сказано в материале.

Отмечается, что Кремль выставил Потеева предателем, который перед бегством в США выдал сеть агентов-нелегалов, в числе которых была Анна Чапман. Через несколько лет некий киллер по сообщениям СМИ приближался к его дому.

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"Извещая о смерти изменника (реальной или нет), Кремль мог претендовать на победу в пиаре и при этом сделать предупреждение для всех, кто помышляет сделать то же самое. Ранее на этой неделе ВВС сообщила о другой возможной причине дезинформации: эта новость могла выкурить жертву, вынудив связаться с родственниками на родине", - сказано в сообщении.

Александр Потеев

Александр Потеев

Кроме того, что Потеев обратился за лицензией всего через три месяца после "смерти", он также зарегистрировался избирателем на выборах 2016 года как республиканец. А в 2017 году американские СМИ писали, что шпионы США защищают российского перебежчика.

"На этой неделе ВВС сообщила, что тем находящимся в опасности перебежчиком был Потеев, все еще вполне живой, несмотря на некрологи 2016 года. Источники в разведке подтвердили BuzzFeed, что тем перебежчиком был в самом деле Потеев", - сказано в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, Потеев сбежал в США и был заочно осужден на 25 лет за измену. Когда появились данные о том, что он скончался в Америке, ходили слухи, что это дезинформация.

Место
США
Объект
расследование
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чорний Жупан
чорний Жупан
Опять майданутым животным льют дерьмо в уши)) ... и ведь живтные радосно визжат и похрюкивают))
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Попова Ольга
Попова Ольга
НЕВЕЗУХА ГОПНИКАМ
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