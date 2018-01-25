"Похититель детей": названо имя теневого "кассира" Путина

Часть теневого капитала главы РФ Владимира Путина находится в руках его научного руководителя и доверенного лица, ректора Санкт-Петербургского Горного университета, совладельца компании "Фосагро" Владимира Литвиненко.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала его дочь, Ольга Литвиненко, которая сейчас является гражданкой Польши.

"Мой отец является одним из теневых кассиров, как Ролдугин (фигурант международного оффшорного скандала, виолончелист Сергей Ролдугин – ред.), держит капитал Путина. Это иллюстрирует дело ЮКОСа, когда один из самых значимых активов, предприятие "Апатит", просто забрали у законных акционеров", – рассказала она.

Владимир Литвиненко и Владимир Путин

Ольга Литвиненко

По словам Литвиненко, на владельцев предприятия вышел человек, который позиционировал себя другом и приближенным к Путину, и людям было объяснено, что если вы сейчас не продадите предприятие по очень низкой цене, то оно просто повторит судьбу ЮКОСа, будет разрушено.

"Разрушить градообразующее предприятие – это абсолютный обвал в экономике региона, люди теряют рабочие места. Поэтому акционеры продали по заниженной стоимости. Сейчас этот актив находится у "ФосАгро", мой отец является вторым по величине акционером "ФосАгро", у него почти 20% после Андрея Гурьева. Это один из примеров коррупционных схем, где прячутся капиталы Путина", – пояснила женщина.

По ее словам, то что "похититель детей является доверенным лицом на псевдовыборах президента России" - очередная иллюстрация бесправия в России. "Для европейской нормальной страны это просто нонсенс".

Литвиненко также рассказала, что выступая в Сейме Литвы, предложила дополнить своим отцом список 49 граждан РФ, которым запрещен въезд в страну на основании "закона Магнитского".

"В своем докладе в парламенте Литвы я говорила о международном договоре о взаимной правовой помощи между европейскими странами и Россией. Речь идет о кейсах об экстрадиции, запросах в прокуратуру. Мир уже начинает понимать, что Россия, используя институты международного права, использует такие вещи для преследования инакомыслящих, политических оппонентов, оппозиции и просто чтобы забрать у кого-то частный бизнес", – добавила она.

Как сообщал "Обозреватель", в 2010 году ОльгаЛитвиненко была лишена отцом собственной дочери и вынуждена скрываться за границей. В России онаофициально считается похищенной: по версии Следственного комитета, ее местонахождение определить не удается.