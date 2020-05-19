Похитили данные 9 млн клиентов: известный лоукостер заявил о масштабной хакерской атаке

Британская авиакомпания EasyJet признала, что данные ее клиентов были похищены в результате хакерской атаки.

В частности, "кибератака с использованием высокотехнологичных средств" зацепила примерно 9 млн пассажиров. Об этом сообщает ВВС.

Уточняется, что хакеры похитили данные почтовых ящиков клиентов, а также информацию об их поездках. Более того, злоумышленники получили доступ к информации о платежных картах 2,2 тыс. человек.

Британский лоукостер EasyJet признал масштабную хакерскую атаку на авиакомпанию

По данным издания, руководство лоукостера узнало об атаке еще в январе 2020-го, однако только в апреле авиакомпания смогла известить об этом клиентов, чьи данные карточек были похищены.

В EasyJet заявили, что до конца мая завершат информирования всех клиентов, которых коснулась кибератака.

"Нет никаких данных о том, что любая личная информация любого характера была неправомерно применена, но мы поддерживаем контакт примерно с 9 млн клиентов, к чьим данным хакеры получили доступ. Мы рекомендуем им предпринять шаги по защите данных, чтобы минимизировать риски потенциального фишинга", – говорится в сообщении EasyJet.

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