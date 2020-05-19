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19 мая • обновлено в 22:13
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Похитили данные 9 млн клиентов: известный лоукостер заявил о масштабной хакерской атаке

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Британская авиакомпания EasyJet признала, что данные ее клиентов были похищены в результате хакерской атаки.

В частности, "кибератака с использованием высокотехнологичных средств" зацепила примерно 9 млн пассажиров. Об этом сообщает ВВС.

Уточняется, что хакеры похитили данные почтовых ящиков клиентов, а также информацию об их поездках. Более того, злоумышленники получили доступ к информации о платежных картах 2,2 тыс. человек.

Британский лоукостер EasyJet признал масштабную хакерскую атаку на авиакомпанию

Британский лоукостер EasyJet признал масштабную хакерскую атаку на авиакомпанию

По данным издания, руководство лоукостера узнало об атаке еще в январе 2020-го, однако только в апреле авиакомпания смогла известить об этом клиентов, чьи данные карточек были похищены.

В EasyJet заявили, что до конца мая завершат информирования всех клиентов, которых коснулась кибератака.

"Нет никаких данных о том, что любая личная информация любого характера была неправомерно применена, но мы поддерживаем контакт примерно с 9 млн клиентов, к чьим данным хакеры получили доступ. Мы рекомендуем им предпринять шаги по защите данных, чтобы минимизировать риски потенциального фишинга", – говорится в сообщении EasyJet.

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврокомиссия предложила новые правила авиаперелетов для туристов во время пандемии коронавируса.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Авиаперелеты
Место
Великобритания
Тег
хакеры
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