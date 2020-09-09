Похищенная Колесникова нашлась в СИЗО спустя двое суток
Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали и поместили в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.
Об этом сообщил TUT.BY отец Колесниковой, заявив, что ему предложили привезти передачу для дочери.
"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", – сказал отец Колесниковой.
Напомним, что накануне оппозиционера пытались вывезти из страны, однако она порвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь.
Известно, что из семи членов президиума Координационного совета шесть или задержаны, или насильно вывезены за границу. На свободе сейчас остается только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 августа, перед выборами президента Беларуси, Колесникову уже задерживали. Тогда сотрудники милиции объяснили свои действия тем, что якобы перепутали ее с другим человеком.
Через месяц, 7 сентября, стало известно, что в центре Минска ее якобы похитили. В белорусской милиции опровергли свою причастность, а спустя почти сутки, утром 8 сентября, появилась информация, что Колесникова пыталась выехать в Украину.
Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сказал, что Колесникова, а также ее коллеги Иван Кравцов и Антон Родненков прошли пограничный контроль на границе с Украиной.
Вместе с тем, провластные СМИ Беларуси заяивли, что оппозиционеры якобы пытались совершить прорыв через границу. Также сообщается, что Колесникова якобы выпала из авто и была задержана. Доказательств этому нет.
Позднее Госпогранслужба Украины подтвердила, что Кравцов и Родненков прибыли в страну. Что касается Колесниковой, то она границу не пересекала.
Экс-участница президентских выборов в Беларуси Светлана Тихановская отреагировала на сообщения о том, что Марию Колесникову, Антона Родненкова и Ивана Кравцова похитили неизвестные. По ее словам, белорусский режим занимается террором.