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Похищенная Колесникова нашлась в СИЗО спустя двое суток

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
2,0 т.
Марию Колесникову арестовали

Марию Колесникову арестовали в Минске. Reuters

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали в столице страны Минске днем 9 сентября.

Оппозиционер находится в СИЗО №1 на улице Володарского в городе. Об этом сообщил TUT.BY ее отец.

По его словам, в правоохранительных органах Беларуси опровергли свою причастность к задержанию женщины.

"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", – сказал отец Колесниковой.

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