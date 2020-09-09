Похищенная Колесникова нашлась в СИЗО спустя двое суток

Марию Колесникову арестовали в Минске. Reuters
Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали в столице страны Минске днем 9 сентября.
Оппозиционер находится в СИЗО №1 на улице Володарского в городе. Об этом сообщил TUT.BY ее отец.
По его словам, в правоохранительных органах Беларуси опровергли свою причастность к задержанию женщины.
"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", – сказал отец Колесниковой.
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