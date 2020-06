Вчера один добрый френд поинтересовался у меня: Как лечить больных бандитизмом? Как лечить заболевания опасным мировоззрением? Коммунизмом? Нацизмом? Как излечивать преступника от желания осуществить насилие над ближним? От желания бандита отобрать у жертвы и у его близких имущество, собственность, жизнь?

А другой хороший френд в другом месте напомнил ответ на этот вопрос – так, как корейцы в Лос-Анжелесе в 1992 году.

Как корейцы защитили свои семьи, бизнесы, верховенство права в Лос-Анжелесе в 1992 году

С 29 апреля по 3 мая 1992 года в Лос-Анжелесе проходили массовые грабежи, погромы, насилия, убийства.

Поводом для них стало оглашение оправдательного приговора четырем полицейским, судимым за избиение задержанного чернокожего Родни Кинга, прозвучавшее в 15:15 местного времени 29 апреля.

Кинг был арестован 3 марта 1991 г. за превышение скорости (до 188 км/час) при движении по хайвею и через населенные пункты, а также на красный цвет светофора. В погоне, продолжавшейся на протяжении 8 миль, участвовали несколько полицейских машин, а также полицейский вертолет. Объясняя свой отказ остановиться, Кинг позже сообщил, что в тот момент он находился в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или обоих), что при обнаружении полицией означало бы, что он нарушил правила своего условно-досрочного освобождения, полученного им по приговору суда за осуществленный им ранее грабеж.

При задержании двое находившихся в его машине спутников подчинились приказам полицейским, однако Кинг оказал серьезное сопротивление. Полицейские применили силу – вначале электрошокер, затем дубинки. В крови Кинга были обнаружены алкоголь и наркотики.

Непосредственным спусковым крючком к погромам в Лос-Анжелесе стало выступление чернокожего мэра Лос-Анжелеса Тома Брэдли 29 апреля в 16:58: "Сегодня присяжные сказали миру, что то, что мы все видели своими глазами, не было преступлением. Мои друзья, я здесь, чтобы рассказать жюри ... то, что мы видели, было преступлением. Нет, мы не потерпим жестокого избиения наших граждан несколькими полицейскими-предателями".

Как обычно, погромы начались с "мирных" демонстраций, ведомых черными проповедниками, призывавшими к поджогам бизнесов, принадлежавших белым.

Не прошло и часа, как группы чернокожих преступников начали нападения на полицейских, а когда те отступили к зданию полицейского управления, почувствовавшие безнаказанность банды стали нападать на белых водителей грузовиков, избивать их и грабить перевозимые ими товары.

Черные избивают попавшего в их руки корейца

В 19:40 жертвами нападений, избиений стали испаноязычные жители Лос-Анжелеса.

Начались грабежи.

В 19:45 был зафиксирован первый поджог.

Ночью погромы, пожары, нападения, убийства охватили весь Южно-центральный район Лос-Анжелеса, затем Центр, районы Вестланд, Пико-Юнион, Мид-Сити, Мид-Уилшир, Кореятаун, бульвар Голливуд, Инглвуд, Хоуторн, Гардена, Комптон, Лонг-Бич. К погромщикам присоединились испаноязычные, а также некоторые белые.

Ситуация усугубилась тогда, когда были разграблены магазины по продаже оружия, и по меньшей мере 1150 единиц огнестрельного оружия оказались в руках бандитов.

В общей сложности были разграблены и сожжены более 5 тысяч бизнесов, 63 человека были убиты, 2383 человек были ранены. Совокупный ущерб собственности превысил 1 миллиард долларов.

Почти половина этого ущерба была нанесена этническим корейцам, магазины которых находились в районе Кореятаун.

Korean Businesses Targeted During LA Riots | NBC Nightly News

После безуспешных попыток вызвать на помощь полицию корейцы сами взялись за оружие.

Roof Koreans | Surviving the LA Riots

Согласно второй поправке к Конституции США граждане имеют право не только на владение оружием, но и на использование его для самообороны, включая и применение огня на поражение по отношению к нападающим бандитам.

We had to bear arms

Корейцы забаррикадировали подъезды к нескольким кварталам в Кореятауне, вооружились пистолетами, полуавтоматическим и автоматическим оружием, сформировали несколько мобильных вооруженных групп.

L.A. Burning: The Riots 25 Years Later - Gun Store Manager David Joo Looks Back | A&E

Мировые СМИ обошли кадры вооруженных корейцев, патрулирующих крыши корейского района, поэтому их вскоре стали называть Roof Top Koreans – корейцы, патрулирующие крыши.

Roof Koreans Tribute

В течение трех суток корейцы в одиночку защищали свои семьи, свои бизнесы, а также верховенство права – до тех пор, пока в город не вошла регулярная армия США.

Roof Korea

3 мая в Лос-Анжелес вошли подразделения вооруженных сил США – 7-й пехотной дивизии, 1-й дивизии морских пехотинцев, Национальной гвардии, пограничной службы – в целом более 20 тысяч человек – и окончательно подавили погромы.

Морские пехотинцы входят в Лос-Анжелес

Черный полицейский надевает наручники на задержанных погромщиков

Азиатская женщина благодарит пехотинца

Всего было арестовано более 12 тысяч бандитов.

П.С.

В ходе дополнительного судебного процесса в 1993 г. двое из четырех полицейских, арестовавших Кинга в 1991 г., были признаны виновными и осуждены, двое были оправданы.

В 1994 г. за свое избиение полицейскими Кинг получил компенсацию в размере 3,8 млн. дол. Он вложил эти средства в бизнес-проект, оказавшийся провальным, а также купил роскошный дом с бассейном. В последующие годы за различные новые преступления он арестовывался полицией 11 раз. 17 июня 2012 г., находясь в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, он случайно утонул в бассейне своего дома. По определению коронера, смерть наступила в результате остановки сердца из-за передозировки.

В период с 1990 по 2010 год удельный вес афроамериканцев во всем населении Лос-Анжелеса снизился с 14,0% до 9,6%. Удельный вес выходцев из Азии за это время вырос с 9,8 до 11,3%. По данным переписи 2010 года удельный вес этнических корейцев в городе составляет 2,9%. Лос-Анжелесский Кореятаун остается крупнейшим районом проживания этнических корейцев на территории США и является одним из наиболее процветающих районов Южной Калифорнии.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся