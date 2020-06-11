Главная Новости
11 июня • обновлено в 10:24
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Блоги - Новости мира

Андрей Илларионов
Андрей Илларионов
Российский политик и экономист Все статьи автора

Погромы в США: такое уже было в истории Америки

873

Вчера один добрый френд поинтересовался у меня: Как лечить больных бандитизмом? Как лечить заболевания опасным мировоззрением? Коммунизмом? Нацизмом? Как излечивать преступника от желания осуществить насилие над ближним? От желания бандита отобрать у жертвы и у его близких имущество, собственность, жизнь?

А другой хороший френд в другом месте напомнил ответ на этот вопрос – так, как корейцы в Лос-Анжелесе в 1992 году.

Как корейцы защитили свои семьи, бизнесы, верховенство права в Лос-Анжелесе в 1992 году

С 29 апреля по 3 мая 1992 года в Лос-Анжелесе проходили массовые грабежи, погромы, насилия, убийства.

Поводом для них стало оглашение оправдательного приговора четырем полицейским, судимым за избиение задержанного чернокожего Родни Кинга, прозвучавшее в 15:15 местного времени 29 апреля.

Кинг был арестован 3 марта 1991 г. за превышение скорости (до 188 км/час) при движении по хайвею и через населенные пункты, а также на красный цвет светофора. В погоне, продолжавшейся на протяжении 8 миль, участвовали несколько полицейских машин, а также полицейский вертолет. Объясняя свой отказ остановиться, Кинг позже сообщил, что в тот момент он находился в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или обоих), что при обнаружении полицией означало бы, что он нарушил правила своего условно-досрочного освобождения, полученного им по приговору суда за осуществленный им ранее грабеж.

При задержании двое находившихся в его машине спутников подчинились приказам полицейским, однако Кинг оказал серьезное сопротивление. Полицейские применили силу – вначале электрошокер, затем дубинки. В крови Кинга были обнаружены алкоголь и наркотики.

Непосредственным спусковым крючком к погромам в Лос-Анжелесе стало выступление чернокожего мэра Лос-Анжелеса Тома Брэдли 29 апреля в 16:58: "Сегодня присяжные сказали миру, что то, что мы все видели своими глазами, не было преступлением. Мои друзья, я здесь, чтобы рассказать жюри ... то, что мы видели, было преступлением. Нет, мы не потерпим жестокого избиения наших граждан несколькими полицейскими-предателями".

Как обычно, погромы начались с "мирных" демонстраций, ведомых черными проповедниками, призывавшими к поджогам бизнесов, принадлежавших белым.

Не прошло и часа, как группы чернокожих преступников начали нападения на полицейских, а когда те отступили к зданию полицейского управления, почувствовавшие безнаказанность банды стали нападать на белых водителей грузовиков, избивать их и грабить перевозимые ими товары.

Черные избивают попавшего в их руки корейца

В 19:40 жертвами нападений, избиений стали испаноязычные жители Лос-Анжелеса.

Начались грабежи.

В 19:45 был зафиксирован первый поджог.

Ночью погромы, пожары, нападения, убийства охватили весь Южно-центральный район Лос-Анжелеса, затем Центр, районы Вестланд, Пико-Юнион, Мид-Сити, Мид-Уилшир, Кореятаун, бульвар Голливуд, Инглвуд, Хоуторн, Гардена, Комптон, Лонг-Бич. К погромщикам присоединились испаноязычные, а также некоторые белые.

Ситуация усугубилась тогда, когда были разграблены магазины по продаже оружия, и по меньшей мере 1150 единиц огнестрельного оружия оказались в руках бандитов.

В общей сложности были разграблены и сожжены более 5 тысяч бизнесов, 63 человека были убиты, 2383 человек были ранены. Совокупный ущерб собственности превысил 1 миллиард долларов.

Почти половина этого ущерба была нанесена этническим корейцам, магазины которых находились в районе Кореятаун.

Korean Businesses Targeted During LA Riots | NBC Nightly News

После безуспешных попыток вызвать на помощь полицию корейцы сами взялись за оружие.

Roof Koreans | Surviving the LA Riots

Согласно второй поправке к Конституции США граждане имеют право не только на владение оружием, но и на использование его для самообороны, включая и применение огня на поражение по отношению к нападающим бандитам.

We had to bear arms

Корейцы забаррикадировали подъезды к нескольким кварталам в Кореятауне, вооружились пистолетами, полуавтоматическим и автоматическим оружием, сформировали несколько мобильных вооруженных групп.

L.A. Burning: The Riots 25 Years Later - Gun Store Manager David Joo Looks Back | A&E

Мировые СМИ обошли кадры вооруженных корейцев, патрулирующих крыши корейского района, поэтому их вскоре стали называть Roof Top Koreans – корейцы, патрулирующие крыши.

Roof Koreans Tribute

В течение трех суток корейцы в одиночку защищали свои семьи, свои бизнесы, а также верховенство права – до тех пор, пока в город не вошла регулярная армия США.

Roof Korea

3 мая в Лос-Анжелес вошли подразделения вооруженных сил США – 7-й пехотной дивизии, 1-й дивизии морских пехотинцев, Национальной гвардии, пограничной службы – в целом более 20 тысяч человек – и окончательно подавили погромы.

Морские пехотинцы входят в Лос-Анжелес

Черный полицейский надевает наручники на задержанных погромщиков

Азиатская женщина благодарит пехотинца

Всего было арестовано более 12 тысяч бандитов.

П.С.

В ходе дополнительного судебного процесса в 1993 г. двое из четырех полицейских, арестовавших Кинга в 1991 г., были признаны виновными и осуждены, двое были оправданы.

В 1994 г. за свое избиение полицейскими Кинг получил компенсацию в размере 3,8 млн. дол. Он вложил эти средства в бизнес-проект, оказавшийся провальным, а также купил роскошный дом с бассейном. В последующие годы за различные новые преступления он арестовывался полицией 11 раз. 17 июня 2012 г., находясь в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, он случайно утонул в бассейне своего дома. По определению коронера, смерть наступила в результате остановки сердца из-за передозировки.

В период с 1990 по 2010 год удельный вес афроамериканцев во всем населении Лос-Анжелеса снизился с 14,0% до 9,6%. Удельный вес выходцев из Азии за это время вырос с 9,8 до 11,3%. По данным переписи 2010 года удельный вес этнических корейцев в городе составляет 2,9%. Лос-Анжелесский Кореятаун остается крупнейшим районом проживания этнических корейцев на территории США и является одним из наиболее процветающих районов Южной Калифорнии.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей Илларионов Андрей Илларионов
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Место
США
Источник
Источник: ЖЖ Андрея Илларионова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 070.

    Вылечились: 13 141. Умерли: 854.

  • В мире заболели более 7,4 млн человек, погибли – больше 416 тысяч.

  • Карантин в Украине продолжат после 22 июня: названа причина.

  • Цены на маски в Украине обвалились в 10 раз: раньше их можно было купить за 50 грн штуку!

  • ВОЗ усомнилась в достоверности данных по смертности от коронавируса в России: "смотрится необычно".

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги