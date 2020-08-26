Погромы, стрельба и первые жертвы: в США продолжились протесты из-за ранения копами афроамериканца

Один человек погиб и по меньшей мере двое пострадали в ходе стрельбы в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где третий день продолжаются протесты из-за ранения копами афроамериканца.

После массовых погромов и поджогов, сотни протестующих стали бросать камни и бутылки в силовиков. Те же применили в ответ слезоточивый газ и резиновые пули, сообщают The New York Times и Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что прежде всего возмущенные действиями правоохранителей активисты требуют назвать имя офицера, который стрелял в 29-летнего Джейкоба Блейка. В противном случае люди угрожают раскрыть личности каждого копа из этого участка.

После объявления протеста незаконным собранием властям удалось вытеснить толпу протестующих из парка в центре города, при этом демонстранты "рассыпались" по улицам

Протестующие поджигают автомобили, закидывают авто городских служб коктейлями с горящей смесью и грабят магазины. Один из местных жителей, на которого напали митингующие, открыл по ним огонь.

Бронированный автомобиль движется к внешней стороне железного забора перед зданием окружного суда, когда полиция стреляла слезоточивым газом по протестующим

В ходе акций горожане также атаковали здание окружного суда. При этом протестам не помешало введение в городе комендантского часа и дополнительных войск Нацгвардии.

Взрыв после того, как активист толкнул бронированный автомобиль силовиков, которые "расчищали" толпу протестующих в парке

Городские власти сообщают, что в настоящее время подсчитывают убытки после беспорядков, которые произошли в результате расстрела полицией Джейкоба Блейка. Было заколочено множество зданий, в том числе и Демократической партии округа Кеноша.

Джейкоб Блейк, отец шестерых детей, сейчас находится в стабильном состоянии в больнице после операции

Отец и сестры Джейкоба Блейка в Кеноше (nytimes.com)

Власти города Кеноша подсчитывают убытки после беспорядков (Twitter Julio Rosas)

Силовики резиновыми пулями стреляли по протестующим после того, как они проигнорировали приказ очистить территорию

Активисты пришли на протест, вооруженные самодельным защитным снаряжением

Протестующий прикрылся зонтиком и укрылся за мусорным контейнером во время столкновений у здания суда округа Кеноша

Люди использовали зонтики и пластиковые щиты для защиты от слезоточивого газа и резиновых пуль силовиков

Протестующий бросает какой-то предмет в полицию, когда копы применили слезоточивый газ и другие боеприпасы для борьбы с массовыми беспорядками

Женщина криками пыталась отпугивать полицейских во время акции протеста у здания суда

Мужчина стоял перед сотрудниками правоохранительных органов, когда они готовились к столкновению с протестующими

Протестующие собрались в шлемах и масках, а некоторые держали импровизированные щиты, готовясь к встрече с полицией

Демонстранты пытались пробраться через черный забор, установленный вокруг суда ранее, поскольку официальные лица готовились к новой ночи беспорядков

Протестующие нарушили комендантский час и собрались у здания окружного суда вечером 26 августа, столкнувшись с полицией

Правоохранительные органы просили людей покинуть этот район через громкоговорители на бронетранспортерах

Протестующие бросали бутылки с водой, кирпичи, петарды и другие предметы в копов, когда они стреляли резиновыми пулями и пускали слезоточивый газ в сторону толпы

Как сообщал OBOZREVATEL, в американском городе Кеноша штата Висконсин люди вышли на протесты из-за стрельбы полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка, которая произошла 24 августа.