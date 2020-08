Погромы, стрельба и первые жертвы: в США продолжились протесты из-за ранения копами афроамериканца

Один человек погиб и по меньшей мере двое пострадали в ходе стрельбы в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где третий день продолжаются протесты из-за ранения копами афроамериканца.

После массовых погромов и поджогов, сотни протестующих стали бросаться камнями и бутылками в силовиков. Те же применили в ответ слезоточивый газ и резиновые пули, сообщают The New York Times и Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что прежде всего возмущенные действиями правоохранителей активисты требуют назвать имя офицера, который стрелял в 29-летнего Джейкоба Блейка. В противном случае люди угрожают раскрыть личности каждого копа из этого участка.

Протестующие поджигают автомобили, закидывают авто городских служб коктейлями с горящей смесью и грабят магазины. Один из местных жителей, на которого напали митингующие, открыл по ним огонь.

В ходе акций горожане также атаковали здание окружного суда. При этом протестам не помешало введение в городе комендантского часа и дополнительных войск Нацгвардии.

Городские власти сообщают, что в настоящее время подсчитывают убытки после беспорядков, которые произошли в результате расстрела полицией Джейкоба Блейка. Было заколочено множество зданий, в том числе и Демократической партии округа Кеноша.

Protesters have begun to try to push over a fence in front of the courthouse in Kenosha. Sheriff’s deputies in riot gear have emerged from the courthouse. Some are throwing projectiles at the officers. pic.twitter.com/mkRMuUx3TK