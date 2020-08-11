Пограничники Беларуси показали, как Тихановская покинула страну. Видео
Пограничники Беларуси обнародовали видео того, как оппонент Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская покинула страну, которую всколыхнули протесты.
На кадрах видно, как авто оппозиционера пересекает государственную границу в пункте пропуска "Котловка". Ролик был опубликован в Telegram-канале "Кстати" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Можем подтвердить, что она покинула территорию Беларуси. Выехала в Литву", – проинформировали в белорусском Госпогранкомитете.
Напомним, что Тихановская покинула страну в ночь на 11 августа. Позже она опубликовала свое обращение, в котором призналась, что выехала ради своих детей.
(Источник видео: Telegram-канал "Кстати")
Как сообщал OBOZREVATEL:
на оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую готовилось покушение, которое удалось предотвратить КГБ. Но 10 августа ее штаб сообщил, что она исчезла после визита в ЦИК.
Позже глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская находится на свободе и в безопасности в его стране.
Также глава литовского МИД отметил, что ее насильно удерживали в Беларуси до того, как она прибыла в Литву.