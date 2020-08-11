Пограничники Беларуси показали, как Тихановская покинула страну. Видео

Марина Лисничук Мир 14:19, 11.08.2020 Обновлено: 14:25, 11.08.2020

Пограничники Беларуси обнародовали видео того, как оппонент Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская покинула страну, которую всколыхнули протесты.

На кадрах видно, как авто оппозиционера пересекает государственную границу в пункте пропуска "Котловка". Ролик был опубликован в Telegram-канале "Кстати" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Можем подтвердить, что она покинула территорию Беларуси. Выехала в Литву", – проинформировали в белорусском Госпогранкомитете.

Тихановская покинула Беларусь
(Telegram-канал "Кстати")

Напомним, что Тихановская покинула страну в ночь на 11 августа. Позже она опубликовала свое обращение, в котором призналась, что выехала ради своих детей.

Авто оппозиционера пересекло государственную границу в пункте пропуска "Котловка"
(Telegram-канал "Кстати")
Тихановская выехала из Беларуси
(Telegram-канал "Кстати")

(Источник видео: Telegram-канал "Кстати")

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