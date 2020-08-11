Пограничники Беларуси показали, как Тихановская покинула страну. Видео

Тихановская покинула Беларусь и уехала в Литву.
Пограничники Беларуси обнародовали видео того, как оппонент Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская покинула страну, которую всколыхнули протесты.
На кадрах видно, как авто оппозиционера пересекает государственную границу в пункте пропуска "Котловка". Ролик был опубликован в Telegram-канале "Кстати" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Можем подтвердить, что она покинула территорию Беларуси. Выехала в Литву", – проинформировали в белорусском Госпогранкомитете.
Тихановская покинула Беларусь (Telegram-канал "Кстати")
Напомним, что Тихановская покинула страну в ночь на 11 августа. Позже она опубликовала свое обращение, в котором призналась, что выехала ради своих детей.
Авто оппозиционера пересекло государственную границу в пункте пропуска "Котловка" (Telegram-канал "Кстати")
Тихановская выехала из Беларуси (Telegram-канал "Кстати")
(Источник видео: Telegram-канал "Кстати")
Как сообщал OBOZREVATEL:
на оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую готовилось покушение, которое удалось предотвратить КГБ. Но 10 августа ее штаб сообщил, что она исчезла после визита в ЦИК.
Позже глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская находится на свободе и в безопасности в его стране.
Также глава литовского МИД отметил, что ее насильно удерживали в Беларуси до того, как она прибыла в Литву.