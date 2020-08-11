Пограничники Беларуси показали, как Тихановская покинула страну. Видео

Пограничники Беларуси обнародовали видео того, как оппонент Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская покинула страну, которую всколыхнули протесты.

На кадрах видно, как авто оппозиционера пересекает государственную границу в пункте пропуска "Котловка". Ролик был опубликован в Telegram-канале "Кстати" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Можем подтвердить, что она покинула территорию Беларуси. Выехала в Литву", – проинформировали в белорусском Госпогранкомитете.

Тихановская покинула Беларусь (Telegram-канал "Кстати")

Напомним, что Тихановская покинула страну в ночь на 11 августа. Позже она опубликовала свое обращение, в котором призналась, что выехала ради своих детей.

Авто оппозиционера пересекло государственную границу в пункте пропуска "Котловка" (Telegram-канал "Кстати")

Тихановская выехала из Беларуси (Telegram-канал "Кстати")

(Источник видео: Telegram-канал "Кстати")

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