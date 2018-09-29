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ПолитикаЭкономика

Россия поглотит Беларусь: случайно обнародован тайный план Кремля

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В Москве уже разработали план поглощения Беларуси на случай, если к власти вместо нынешнего президента Александра Лукашенко придет прозападный лидер, который начнет менять курс страны.

Такой прогноз независимые белорусские журналисты обнаружили в книге "Мир в XXI веке", которую составили эксперты из МГИМО - вуза, в котором готовят российских дипломатов, пишет Белорусский Партизан со ссылкой на польское издание "Политика".

Авторы труда считают, что если Лукашенко лишится власти, она должна оказаться только в руках пророссийского человека. При таком развитии событий процесс интеграции с Россией будет развиваться очень быстро. А поэтому примерно к середине века аннексия будет совершенно естественной, пишут российские эксперты.

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Упоминают они и о так называемом плане "Б". Он разработан на случай, если новый президент Беларуси будет прозападным или если сам Лукашенко начнет играть против Кремля.

В таком случае, пишут в книге, придется применить силу, используя, например, крымский сценарий.

Таким образом, Россия хочет передвинуть свою границу на восток, оставив предупреждение для Польши, стран Балтии и НАТО.

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После скандала того, как вокруг книги с таким прогнозом вспыхнул скандал, МГИМО ее быстро удалил с сайта. Кроме того, в учебном заведении заявили, что якобы в ней представлены частные мнения авторов, а не официальная позиция России.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала называть белорусов братьями.

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Тема
Российская военная угроза
Место
Беларусь
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ну чего, операция "Железный Апельсин", о захвату Россией Юго- с Крымом, тоже выглядела фантастикой, в 2008. В 2014 стала реальностью. 6 лет ватоправославные готовились.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Бешенство Ватки, на самом деле готовились и раньше и напряденность вокруг острова Тузла тому подтверждение. А повод и обоснование это мелочи, защита русскоязычных, фашисты, да хоть марсиане.
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