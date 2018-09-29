Россия поглотит Беларусь: случайно обнародован тайный план Кремля

В Москве уже разработали план поглощения Беларуси на случай, если к власти вместо нынешнего президента Александра Лукашенко придет прозападный лидер, который начнет менять курс страны.

Такой прогноз независимые белорусские журналисты обнаружили в книге "Мир в XXI веке", которую составили эксперты из МГИМО - вуза, в котором готовят российских дипломатов, пишет Белорусский Партизан со ссылкой на польское издание "Политика".

Авторы труда считают, что если Лукашенко лишится власти, она должна оказаться только в руках пророссийского человека. При таком развитии событий процесс интеграции с Россией будет развиваться очень быстро. А поэтому примерно к середине века аннексия будет совершенно естественной, пишут российские эксперты.

Упоминают они и о так называемом плане "Б". Он разработан на случай, если новый президент Беларуси будет прозападным или если сам Лукашенко начнет играть против Кремля.

В таком случае, пишут в книге, придется применить силу, используя, например, крымский сценарий.

Таким образом, Россия хочет передвинуть свою границу на восток, оставив предупреждение для Польши, стран Балтии и НАТО.

После скандала того, как вокруг книги с таким прогнозом вспыхнул скандал, МГИМО ее быстро удалил с сайта. Кроме того, в учебном заведении заявили, что якобы в ней представлены частные мнения авторов, а не официальная позиция России.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала называть белорусов братьями.