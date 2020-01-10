Молодые, красивые и влюбленные: что известно о канадцах-жертвах крушения Boeing в Иране

В авиакатастрофе с самолетом Boeing 737, которая произошла в Тегеране (Иран) 8 января, погибло 176 человек. 63 из них были канадцами.
Среди погибших - молодожены, студенты, семьи с детьми, друзья и коллеги. Трогательные истории их жизни и фото собрал GlobalNews.
Ганимат Аждари
Об этой молодой женщине известно, что в прошлом году она защитила длкторскую диссертацию в университете Гвельфа. Она была специалистом по географической информации.
"Она всегда улыбалась, куда бы она ни шла, и щедро делилась своим опытом, знаниями и мощной энергией. Сильный активист и сторонник глобального движения коренных народов. Это не только потеря для нашей семьи Консорциума ICCA, но и для многих сообществ, организаций и движений во всем мире ", - говорится в заявлении организации, где работала Ганимат.
Ганимат Аждари
https://globalnews.ca
Сьюзан Голбабапур
Женщина жила в Торонто, работала в сфере недвижимости, а также была тренером по фитнесу. "Она была добрая, настоящий человек", - сказала ее подруга.
Сьюзан Голбабапур
Facebook Suzan Golbabapour
Айиша Пурхадери и Фатима Пасаванд
В самолете находились мать и ее 17-летняя дочь из Ванкувера. "Когда я проснулся сегодня и увидел их имена (в списке погибших, - Ред.), я был в шоке. Невероятно, что их здесь больше нет", - сказал Араш Азрахими, который был знаком с обеими.
Айиша Пурхадери и Фатима Пасаванд
https://globalnews.ca
Милад Гасеми Ариани
Этот молодой мужчина был студентом Университета Гвельфа. Свою жизнь он собирался посвятить управлению бизнесом. Милад был задействован в программе маркетинга и изучения потребительского спроса.
Милад Гасеми Ариани
Facebook Milad Ghasemi Ariani
Аршиа Арбаббахрами
Этот парень был учеником 12-го класса средней школы в Калгари. "Аршиа возвращался в Канаду после отпуска с семьей в Иране. Он мечтал стать врачом и был лидером в нашем сообществе", - рассказала директор школы.
Аршиа Арбаббахрами
Facebook Arshia Arbabbahrami
Касра Саати
Мужчина проживал в Калгари. Он был инженером и "ценным членом" команды на авиационном сборочном предприятии. "Его потеря глубоко ощущается всеми, кто имел возможность работать с ним, и мы выражаем наши искренние соболезнования семье Саати и всем, кто пострадал от этого трагического события", - говорится в заявлении предприятия.
Касра Саати
https://calgary.ctvnews.ca
Сахарназ Хаджу и Эльза Джадиди
На борту самолета была женщина по имени Сахарназ и ее восьмилетняя дочь Эльза. Сахарназ работала менеджером в программе, помогающей в адаптации женщинам, въезжающим в страну.
Газаль Нуриан, Милад Нахаванди, Хадис Хаятдавуди и Саджедех Сарайян
В самолете летела группа из 4 студентов Западного университета (Канада).
Нуриан была аспирантом в университетской группе по изучению нанофотонной энергии.
Газаль Нуриан
Facebook Ghazal Nourian
Милад Нахаванди был аспирантом в промышленной лаборатории биопродуктов университета.
Милад Нахаванди
Facebook Milad Nahavandi
Хаятдавуди была аспирантом в Научно-исследовательском центре электрохимии и коррозии.
Хадис Хаятдавуди
LinkedIn Hadis Hayatdavoudi
Сараян была студенткой и собиралась начать обучение по программе химического машиностроения.
Саджедех Сарайян
LinkedIn Sajedeh Saraeian
Шекофех Чупаннеджад и дочери - Саба и Сара Саадат
Женщина была врачом-гинекологом в медицинской клинике в Эдмонтоне. Ей было за пятьдесят, и она летела с двумя дочерьми, Сабой и Сарой Саадат. Обе дочери родились в Исфахане, Иран, но жили в Эдмонтоне.
23-летняя Сара училась в университете Альберты и получила степень бакалавра наук в области психологии. 21-летняя Саба училась в том же университете, получив степень бакалавра наук до поступления на факультет медицины и стоматологии. Катастрофы отобрала жену и дочерей у отца, который в тот роковой день не был с ними в самолете.
Шекофех Чупаннеджад и дочери - Саба и Сара Саадат
https://globalnews.ca
Арад Зарей
Ему было всего 18 лет. Парень учился в выпускнм классе средней школы в Ричмонд-Хилл. Он оказался в самолете, потому что возвращался из Шираза, где навещал свою мать.
"Он был усладой моих глаз. Его потеря оставит зияющую дыру в жизни многих, кого она коснулась", - заявил отец Арада, Мехрзад Зарей.
Арад Зарей
https://www.yorkregion.com
Ардалан Эбноддин Хамиди, Нилуфар Хамси Раззаги и Камьяр Эбноддин Хамиди
В самолете летела семья из 3 человек – муж, жена и сын. Они жили в Ванкувере и возвращались из отпуска.
Ардалан Эбноддин Хамиди, Нилуфар Хамси Раззаги и Камьяр Эбноддин Хамиди
https://globalnews.ca
Париса Эгбалиан и Реера Эсмаилион
В самолете летела женщина с девятилетней дочкой. Париса вместе с мужем работала дантистом. Пара возвращалась из отпуска в Иране. Муж не полетел тем злосчастным рейсом. После трагедии он написал: "Между нами тремя так много романтики, которая останется со мной, пока я не умру".
Париса Эгбалиан и Реера Эсмаилион
https://globalnews.ca
Бахаре Хадж Эсфандиари, Аниса Садеги и Мехди Садеги
Среди пассажиров самолета была семья – муж, жена и 10-летняя дочь. Они возвращались в Канаду после рождественских праздников.
Бахаре Хадж Эсфандиари, Аниса Садеги и Мехди Садеги
Facebook Mehdi Sadeghi
Эвин Арсалани, Хива Молани и Курдия Молани
Еще одна погибшая в катастрофе семья. Пара с годовалой дочерью возвращалась со свадьбы в родной город Аякс. "Я просто хочу, чтобы я мог проснуться и чтобы это был сон. Моя сестра была моей лучшей подругой", - сказал брат погибшей женщины.
"Последнее сообщение, которое я получил от нее, было таким: "только брат может быть тебе отцом, быть тебе сестрой, заботиться о тебе как мать". Это было последнее, что я получил от нее", - сказал мужчина.
Эвин Арсалани с дочерью Курдией
https://globalnews.ca
Мойган Данешманд Педрам, Дарья и Дорина Мусави
В катастрофе погибла семейная пара с двумя дочерьми. Педрам работал профессором в Иранском университете науки и техники. Данешманд работала на должности доцента. Старшей дочери было 14 лет, младшей – 9.
Мойган Данешманд Педрам, Дарья и Дорина Мусави
https://globalnews.ca
Мохаммад Хоссейн Сакет и Фатима Казерани
Супруги из Северного Ванкувера. Сакет работал инженером, а Казерани работала гигиенистом.
Мохаммад Хоссейн Сакет и Фатима Казерани
https://globalnews.ca
Сиаваш Гафури-Азар и Сара Мамани
Эти двое были молодоженами из Монреаля. Оба учились в Университете Конкордии. После окончания обучения Сиаваш работал там же преподавателем, пока Сара получала степень магистра.
Сиаваш Гафури-Азар и Сара Мамани
Courtesy of Ali Dolatabadi
Араш Поурзараби и Пунех Горджи
Среди погибших была еще одна пара молодоженов. Они сыграли свадьбу в Иране и возвращались в Эдмонтон, где планировали продолжить учебу. Друг семьи, Амир Форузанде, назвал их "самыми добрыми душами, которых я знал".
Араш Поурзараби и Пунех Горджи
https://globalnews.ca
Иман Агабали
Иман Агабали был аспирантом в университете в Гамильтоне, Онтарио, на инженерном факультете. Ранее он получил образование в Шарифском технологическом университете в Тегеране.
Иман Агабали
McMaster University
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