Молодые, красивые и влюбленные: что известно о канадцах-жертвах крушения Boeing в Иране

В авиакатастрофе с самолетом Boeing 737, которая произошла в Тегеране (Иран) 8 января, погибло 176 человек. 63 из них были канадцами.

Среди погибших - молодожены, студенты, семьи с детьми, друзья и коллеги. Трогательные истории их жизни и фото собрал GlobalNews.

Ганимат Аждари

Об этой молодой женщине известно, что в прошлом году она защитила длкторскую диссертацию в университете Гвельфа. Она была специалистом по географической информации.

"Она всегда улыбалась, куда бы она ни шла, и щедро делилась своим опытом, знаниями и мощной энергией. Сильный активист и сторонник глобального движения коренных народов. Это не только потеря для нашей семьи Консорциума ICCA, но и для многих сообществ, организаций и движений во всем мире ", - говорится в заявлении организации, где работала Ганимат.

Ганимат Аждари https://globalnews.ca

Сьюзан Голбабапур

Женщина жила в Торонто, работала в сфере недвижимости, а также была тренером по фитнесу. "Она была добрая, настоящий человек", - сказала ее подруга.

Сьюзан Голбабапур Facebook Suzan Golbabapour

Айиша Пурхадери и Фатима Пасаванд

В самолете находились мать и ее 17-летняя дочь из Ванкувера. "Когда я проснулся сегодня и увидел их имена (в списке погибших, - Ред.), я был в шоке. Невероятно, что их здесь больше нет", - сказал Араш Азрахими, который был знаком с обеими.

Айиша Пурхадери и Фатима Пасаванд https://globalnews.ca

Милад Гасеми Ариани

Этот молодой мужчина был студентом Университета Гвельфа. Свою жизнь он собирался посвятить управлению бизнесом. Милад был задействован в программе маркетинга и изучения потребительского спроса.

Милад Гасеми Ариани Facebook Milad Ghasemi Ariani

Аршиа Арбаббахрами

Этот парень был учеником 12-го класса средней школы в Калгари. "Аршиа возвращался в Канаду после отпуска с семьей в Иране. Он мечтал стать врачом и был лидером в нашем сообществе", - рассказала директор школы.

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Аршиа Арбаббахрами Facebook Arshia Arbabbahrami

Касра Саати

Мужчина проживал в Калгари. Он был инженером и "ценным членом" команды на авиационном сборочном предприятии. "Его потеря глубоко ощущается всеми, кто имел возможность работать с ним, и мы выражаем наши искренние соболезнования семье Саати и всем, кто пострадал от этого трагического события", - говорится в заявлении предприятия.

Касра Саати https://calgary.ctvnews.ca

Сахарназ Хаджу и Эльза Джадиди

На борту самолета была женщина по имени Сахарназ и ее восьмилетняя дочь Эльза. Сахарназ работала менеджером в программе, помогающей в адаптации женщинам, въезжающим в страну.

Газаль Нуриан, Милад Нахаванди, Хадис Хаятдавуди и Саджедех Сарайян

В самолете летела группа из 4 студентов Западного университета (Канада).

Нуриан была аспирантом в университетской группе по изучению нанофотонной энергии.

Газаль Нуриан Facebook Ghazal Nourian

Милад Нахаванди был аспирантом в промышленной лаборатории биопродуктов университета.

Милад Нахаванди Facebook Milad Nahavandi

Хаятдавуди была аспирантом в Научно-исследовательском центре электрохимии и коррозии.

Хадис Хаятдавуди LinkedIn Hadis Hayatdavoudi

Сараян была студенткой и собиралась начать обучение по программе химического машиностроения.

Саджедех Сарайян LinkedIn Sajedeh Saraeian

Шекофех Чупаннеджад и дочери - Саба и Сара Саадат

Женщина была врачом-гинекологом в медицинской клинике в Эдмонтоне. Ей было за пятьдесят, и она летела с двумя дочерьми, Сабой и Сарой Саадат. Обе дочери родились в Исфахане, Иран, но жили в Эдмонтоне.

23-летняя Сара училась в университете Альберты и получила степень бакалавра наук в области психологии. 21-летняя Саба училась в том же университете, получив степень бакалавра наук до поступления на факультет медицины и стоматологии. Катастрофы отобрала жену и дочерей у отца, который в тот роковой день не был с ними в самолете.

Шекофех Чупаннеджад и дочери - Саба и Сара Саадат https://globalnews.ca

Арад Зарей

Ему было всего 18 лет. Парень учился в выпускнм классе средней школы в Ричмонд-Хилл. Он оказался в самолете, потому что возвращался из Шираза, где навещал свою мать.

"Он был усладой моих глаз. Его потеря оставит зияющую дыру в жизни многих, кого она коснулась", - заявил отец Арада, Мехрзад Зарей.

Арад Зарей https://www.yorkregion.com

Ардалан Эбноддин Хамиди, Нилуфар Хамси Раззаги и Камьяр Эбноддин Хамиди

В самолете летела семья из 3 человек – муж, жена и сын. Они жили в Ванкувере и возвращались из отпуска.

Ардалан Эбноддин Хамиди, Нилуфар Хамси Раззаги и Камьяр Эбноддин Хамиди https://globalnews.ca

Париса Эгбалиан и Реера Эсмаилион

В самолете летела женщина с девятилетней дочкой. Париса вместе с мужем работала дантистом. Пара возвращалась из отпуска в Иране. Муж не полетел тем злосчастным рейсом. После трагедии он написал: "Между нами тремя так много романтики, которая останется со мной, пока я не умру".

Париса Эгбалиан и Реера Эсмаилион https://globalnews.ca

Бахаре Хадж Эсфандиари, Аниса Садеги и Мехди Садеги

Среди пассажиров самолета была семья – муж, жена и 10-летняя дочь. Они возвращались в Канаду после рождественских праздников.

Бахаре Хадж Эсфандиари, Аниса Садеги и Мехди Садеги Facebook Mehdi Sadeghi

Эвин Арсалани, Хива Молани и Курдия Молани

Еще одна погибшая в катастрофе семья. Пара с годовалой дочерью возвращалась со свадьбы в родной город Аякс. "Я просто хочу, чтобы я мог проснуться и чтобы это был сон. Моя сестра была моей лучшей подругой", - сказал брат погибшей женщины.

"Последнее сообщение, которое я получил от нее, было таким: "только брат может быть тебе отцом, быть тебе сестрой, заботиться о тебе как мать". Это было последнее, что я получил от нее", - сказал мужчина.

Эвин Арсалани с дочерью Курдией https://globalnews.ca

Мойган Данешманд Педрам, Дарья и Дорина Мусави

В катастрофе погибла семейная пара с двумя дочерьми. Педрам работал профессором в Иранском университете науки и техники. Данешманд работала на должности доцента. Старшей дочери было 14 лет, младшей – 9.

Мойган Данешманд Педрам, Дарья и Дорина Мусави https://globalnews.ca

Мохаммад Хоссейн Сакет и Фатима Казерани

Супруги из Северного Ванкувера. Сакет работал инженером, а Казерани работала гигиенистом.

Мохаммад Хоссейн Сакет и Фатима Казерани https://globalnews.ca

Сиаваш Гафури-Азар и Сара Мамани

Эти двое были молодоженами из Монреаля. Оба учились в Университете Конкордии. После окончания обучения Сиаваш работал там же преподавателем, пока Сара получала степень магистра.

Сиаваш Гафури-Азар и Сара Мамани Courtesy of Ali Dolatabadi

Араш Поурзараби и Пунех Горджи

Среди погибших была еще одна пара молодоженов. Они сыграли свадьбу в Иране и возвращались в Эдмонтон, где планировали продолжить учебу. Друг семьи, Амир Форузанде, назвал их "самыми добрыми душами, которых я знал".

Араш Поурзараби и Пунех Горджи https://globalnews.ca

Иман Агабали

Иман Агабали был аспирантом в университете в Гамильтоне, Онтарио, на инженерном факультете. Ранее он получил образование в Шарифском технологическом университете в Тегеране.

Иман Агабали McMaster University

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