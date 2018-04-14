"Погибнут тысячи россиян": в РФ забили тревогу из-за "ответки" на санкции США

Депутаты Государственной думы Российской Федерации с легкостью готовы пожертвовать здоровьем россиян в стремлении досадить США в ответ на санкции.

По данным аналитической компании DSM Group, около 10% рынка лекарств РФ занимают американские препараты. Это примерно 230 брендов американских лекарств, включая жизненно-важные и необходимые. Об этом говорится в материале "МК.ru".

Отмечается, что некоторые американские лекарства предназначены для лечения редких генетических заболеваний типа муковисцидоза или мукополисахаридоза второго типа. Пациенты просто умрут без них.

По словам эксперта фармацевтического рынка аналитического агентства экспертизы и аналитики фармрынка "Сигнум маркет аксесс" Елены Григоренко, в потенциальном списке препаратов для запрета обсуждаются те, без которых, теоретически, россияне смогут обойтись.

Она добавила, что среди них в списке указаны популярные капли от насморка и известный препарат для повышение потенции.

"Если пойдет дальше, что очень вероятно, то у нас большое количество американских препаратов на рынке для инвалидов, хронических больных. Американскими препаратами у нас лечат эпилепсию, онкологию, сердечно-сосудистые болезни. К сожалению, правда в том, что у нас есть что-то отечественное, но оно нередко весьма сомнительного качества. А еще правда в том, что от таких наших санкций американские компании ущерба вообще не заметят. Препараты ими поставляются на весь мир, и мы занимается в их продажах очень и очень незначительную долю. Не надо преувеличивать собственную роль в истории", – подчеркнула эксперт.

По ее словам, американцы не заметят, а Россия останется без хороших лекарств и витаминов.

"Смиритесь с тем, что у нас в стране не научились делать лекарственные препараты. Ну, закроют американцы у нас в стране два-три своих представительства. А наших больных, которые годами ожидают трансплантации, будет нечем лечить. Я сейчас занимаюсь спасением русской девочки, которой нужен препарат от эпилепсии и которого у нас просто нет. Ну не интересно американской компании выходить на наш рынок. Будем везти ей лекарство через третьи страны, иначе она умрет. А представьте, что будет, если в ответ на наши глупые санкции американцы возьмут, да и перестанут ввозить к нам жизненно-важные средства? Получится, как с законом Димы Яковлева - американцы его не заметили, а дети остались без родителей", – сказала она.

Также, глава ГБУ НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов заявил, что решение запрета американских препаратов в РФ, несмотря на незначительную их долю на рынке, категорически неправильно.

"Вопрос не в том, кто сколько продал или купил. Многие такие препараты имеют статус инновационных. И зачастую им нет замены. А значит, есть риск того, что пациенты не смогут правильно лечиться. Считаю важным не допустить поддержку такого решения. Даже инициативы обсуждать эту тему, я считаю, вредными", – подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", депутаты Госдумы предложили запретить поставку алкоголя, табака и лекарства.