Погибли военные: в Афганистане устроили второй кровавый теракт за день

В столице Афганистана Кабуле во вторник, 17 сентября, террорист-смертник устроил взрыв. В результате погибли по меньшей мере 22 человека, еще 38 пострадали.
Инцидент произошел около 13:00 по местному времени, передает TOLOnews со ссылкой на Министерство внутренних дел страны (чтобы посмотреть видео с места ЧП, поскролльте новость вниз).
Взрыв прогремел на площади Масуда, недалеко от здания Министерства обороны и посольства США в 9-м полицейском округе.
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Уточняется, что среди пострадавших много женщин и детей. Предварительно, шестеро из погибших были военными.
По данным правоохранителей, взрывное устройство привел в действие смертник. Террористы группировки "Талибан" взяли на себя ответственность за взрыв.
"Террористам-талибам нанесены серьезные удары отважными членами афганских сил безопасности и обороны на поле боя, и они сталкиваются с позорными неудачами на каждом фронте, поэтому планируют жестокие и вызывающие хаос нападения на мирных жителей", – говорится в заявлении Министерства внутренних дел.
Напомним, 17 сентября в Чарикаре (афганская провинция Парван) прогремел взрыв во время предвыборного выступления президента страны Ашраф Ганы. Погибло 24 человека, еще 31 получил ранения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В столице Афганистана 2 сентября прогремел взрыв, который унес жизни 16 человек. Еще около 100 местных жителей были ранены.
Ранее в Кабуле взрыв прогремел на свадьбе. В результате погибли по меньшей мере 63 человека и более 180 получили ранения.
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