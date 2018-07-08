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Погибли пассажиры: в Турции сошел с рельсов поезд

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На северо-западе Турции с рельсов сошла часть вагонов поезда, в результате чего погибли 10 пассажиров и более 70 получили травмы.

Трагедия произошла в провинции Текирдаг, передает НТВ.

Всего сошли с рельсов и перевернулись 6 вагонов поезда, который следовал по маршруту Капыкуле — Стамбул.

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Согласно последним данным, погибли 10 человек и 73 получили ранения.

По предварительной информации, причиной трагедии стал оползень, вызванный проливными дождями в регионе.

Как согобщал OBOZREVATEL, у берегов турецкой провинции Анталья затонуло судно с мигрантами, в результате чего погибли минимум 9 человек.

Место
Турция
Объекты
поездавария
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