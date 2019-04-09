Погибли дети: теракт в Сирии забрал жизни 13 человек. Фото и видео с места ЧП

Во вторник, 9 апреля, в городе Ракка на севере Сирии прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли 13 человек.
Об этом сообщает Daily Sabah. Жертвами стали 9 местных жителей, в числе которых женщины и дети, а также 4 военнослужащих Сирийских демократических сил, поддерживаемых США.
Отмечается, что на одной из центральных улиц города взорвались бомба и начиненный взрывчаткой автомобиль. Как уточняет Reuters, ранены были еще трое сотрудников возглавляемых курдами сил внутренней безопасности.
"Я услышал звук большого взрыва, и я видел, как у людей отрывало части тела", – рассказал один из очевидцев. На место ЧП в экстренном порядке прибыли машины "скорой помощи".
twitter.com/smmsyria
Скриншот из видео
Скриншот из видео
Ракка была отвоевана в ИГИЛ проамериканскими и преимущественно курдскими по составу Сирийскими демократическими силами еще в 2017 году после масштабной военной операции.
Footage of the Explosion in #Raqqa today.— Renas (@RE_N_AS) 9 апреля 2019 г.
ANHA pic.twitter.com/yyxllIWFK3
Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Африн на северо-западе Сирии 20 января в результате взрыва в пассажирском автобусе погибли трое мирных жителей, около 20 получили ранения.
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