Погибли дети: теракт в Сирии забрал жизни 13 человек. Фото и видео с места ЧП

Во вторник, 9 апреля, в городе Ракка на севере Сирии прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли 13 человек.

Об этом сообщает Daily Sabah. Жертвами стали 9 местных жителей, в числе которых женщины и дети, а также 4 военнослужащих Сирийских демократических сил, поддерживаемых США.

Отмечается, что на одной из центральных улиц города взорвались бомба и начиненный взрывчаткой автомобиль. Как уточняет Reuters, ранены были еще трое сотрудников возглавляемых курдами сил внутренней безопасности.

"Я услышал звук большого взрыва, и я видел, как у людей отрывало части тела", – рассказал один из очевидцев. На место ЧП в экстренном порядке прибыли машины "скорой помощи".

Ракка была отвоевана в ИГИЛ проамериканскими и преимущественно курдскими по составу Сирийскими демократическими силами еще в 2017 году после масштабной военной операции.

Footage of the Explosion in #Raqqa today.

ANHA pic.twitter.com/yyxllIWFK3