Погибли 44 человека: Госдеп обвинил Россию в зверствах в Сирии

Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт обвинила Россию в авиаударе по сирийской провинции Идлиб.

"Мы поддерживаем сирийский народ, жертв их правительства и тех, кто ему оказывает помощь, и призываем Россию положить конец бесчувственным убийствам мирных граждан Сирии", - написала она в своем микроблоге в Twitter.

Нойерт отметила, что во время авиаудара в Сирии погибли 44 человека, в том числе шестеро детей.

We’ve seen reports of 44 Syrians, including 6 children, killed in a Russian airstrike on Zardana. We stand with the Syrian people, victims of their government and its supporters, and call on #Russia to end the senseless killing of civilians in #Syria. #SyriaConflict — Heather Nauert (@statedeptspox) 14 червня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля в результате серии авиаударов российских истребителей по Идлибу погибли четыре мирных жителя.

7 апреля силы президента Сирии Башара Асада, которые поддерживает РФ, применили химическое оружие против повстанцев в Думе в восточной Гуте. В результате атаки погибли не менее 150 человек. Всего пострадали более 1000 людей.

В ночь на 8 июня был совершен авианалет на северо-западе Сирии, в результате которого погибли минимум 44 человека, среди которых были женщины и дети.

10 июня в Идлибе войска Асада при поддержке РФ нанесли мощный удар по детской больнице, в результате чего погибло более 10 гражданских..