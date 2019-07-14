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Погиб учитель Путина: в России разбился вертолет с пассажирами

5.1т Читать материал на украинском

В российском Подмосковье, 14 июля, случилось крушение вертолета Robinson, в котором был инструктор президента РФ Владимира Путина.

"Около деревни Барское произошло падение вертолета Robinson. Погибли двое находившихся на борту", — сообщили в ТАСС.

Фото с места крушения

Фото с места крушения

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Позже стало известна личность одного из погибших. "Это Игорь Никитин, глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России. Он обучал Президента Владимира Путина управлению сверхлёгким воздушным судном — дельталетом. Личность пассажира устанавливается. Вертолет вылетел с аэродрома Шевлино", — написали в Телеграм-канале 112 и опубликовали фото погибшего с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Под Сумами разбился вертолет, есть погибший: первое фото
Игорь Никитин с Путиным

Игорь Никитин с Путиным

112

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черновцах произошло ЧП с пассажирским самолетом. Это произошло из-за бездомной собаки, которая находилась на взлетной полосе.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Si Kal
Si Kal
Ну пляяяяя....опять чёта йопнулось..рукоаналы,аднака.... Людей,конечно,жалко,что тут скажешь:( но вату -не жалко.
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