Погиб учитель Путина: в России разбился вертолет с пассажирами

В российском Подмосковье, 14 июля, случилось крушение вертолета Robinson, в котором был инструктор президента РФ Владимира Путина.

"Около деревни Барское произошло падение вертолета Robinson. Погибли двое находившихся на борту", — сообщили в ТАСС.

Фото с места крушения 112

Позже стало известна личность одного из погибших. "Это Игорь Никитин, глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России. Он обучал Президента Владимира Путина управлению сверхлёгким воздушным судном — дельталетом. Личность пассажира устанавливается. Вертолет вылетел с аэродрома Шевлино", — написали в Телеграм-канале 112 и опубликовали фото погибшего с президентом РФ Владимиром Путиным.

Игорь Никитин с Путиным 112

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черновцах произошло ЧП с пассажирским самолетом. Это произошло из-за бездомной собаки, которая находилась на взлетной полосе.

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