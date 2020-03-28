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28 марта • обновлено в 20:21
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Из Москвы в Киев отправился поезд с эвакуированными украинцами. Видео

2.7т
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В субботу, 28 марта, из Москвы в Киев отправился специальный поезд с эвакуированными гражданами Украины, организованный на фоне распространения нового коронавируса.

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Поезд №906/905 выехал из Киевского вокзала в российской столице, сообщили ТАСС в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Поезд с украинцами отправился из Москвы в Киев

Поезд с украинцами отправился из Москвы в Киев

Скрин видео

В Украину поезд прибудет 29 марта. Время в пути составит 12 часов 57 минут.

Пассажиров пропускали через отдельный изолированный проход: он был сделан чуть ниже 15-го пути, с которого отправлялся состав, передает "РИА Новости". Заявляется, что давки не было.

Отмечается, что специальный поезд следует без остановок. В пути пассажиры проходят пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора.

Как писал OBOZREVATEL, эвакуация россиян из Украины, что предусмотрено карантином, этим же составом состоялась 27 марта.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус украинцы за границей
Место
Россия Москва
Теги
поезд видео Новости России
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Нельзя никого принимать из страны ахресора .
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Всех на всех?
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
"Заявляется, что давки не было", о какой давке можно размовлять?! Там шо, куча желающих выехать в концлагерь?
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