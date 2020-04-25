Поезд пропавшего Ким Чен Ына удалось снять со спутника. Фото

Поезд, принадлежащий диктатору КНДР Ким Чен Ыну, о болезни которого сообщили СМИ, заметили возле его резиденции в городе Вонсан на восточном побережье страны.

Соответствующие снимки были сделаны коммерческим спутником, передает 38 North. Недавно стало известно, что диктатор может находится в коме. Он длительный период не показывался на публике.

Поезд не присутствовал на железнодорожной станции, отведенной для использования семьей Ким, 15 апреля, но как 21, так и 23 апреля он стоял на путях.

Ким Чен Ын в своем поезде Quartz

Поезд длиной приблизительно 250 метров, частично покрытый крышей станции, можно отчетливо увидеть на фото:

Снимок за 23 апреля 38 North

Снимок за 21 апреля 38 North

Известно, что элитный комплекс Вонсан включает в себя девять больших пансионов и базу отдыха.

В центре территории находится большое здание, которое было построено вскоре после прихода к власти Ким Чен Ына в 2014 году.

В комплексе также есть защищенный порт, тир, здание для отдыха и крытый док для мегаяхты севернокорейского лидера.

Рядом с железнодорожной станцией находится небольшая взлетно-посадочная полоса, которая первоначально использовалась для легких самолетов, но была преобразована во второй половине 2019 года в дорожку для верховой езды, чем увлекся в последнее время диктатор.

Поезд Ким Чен Ына Global News

Напомним, Ким Чен Ын долгое время не появлялся на публике. В СМИ уже успели сообщить, что глава Северной Кореи спрятался на вилле на берегу Японского моря или же вовсе умер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее: