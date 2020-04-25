Поезд пропавшего Ким Чен Ына удалось снять со спутника. Фото

Поезд, принадлежащий диктатору КНДР Ким Чен Ыну, о болезни которого сообщили СМИ, заметили возле его резиденции в городе Вонсан на восточном побережье страны.
Соответствующие снимки были сделаны коммерческим спутником, передает 38 North. Недавно стало известно, что диктатор может находится в коме. Он длительный период не показывался на публике.
Поезд не присутствовал на железнодорожной станции, отведенной для использования семьей Ким, 15 апреля, но как 21, так и 23 апреля он стоял на путях.
Ким Чен Ын в своем поезде
Quartz
Поезд длиной приблизительно 250 метров, частично покрытый крышей станции, можно отчетливо увидеть на фото:
Снимок за 23 апреля
38 North
Снимок за 21 апреля
38 North
Известно, что элитный комплекс Вонсан включает в себя девять больших пансионов и базу отдыха.
В центре территории находится большое здание, которое было построено вскоре после прихода к власти Ким Чен Ына в 2014 году.
В комплексе также есть защищенный порт, тир, здание для отдыха и крытый док для мегаяхты севернокорейского лидера.
Рядом с железнодорожной станцией находится небольшая взлетно-посадочная полоса, которая первоначально использовалась для легких самолетов, но была преобразована во второй половине 2019 года в дорожку для верховой езды, чем увлекся в последнее время диктатор.
Поезд Ким Чен Ына
Global News
Напомним, Ким Чен Ын долгое время не появлялся на публике. В СМИ уже успели сообщить, что глава Северной Кореи спрятался на вилле на берегу Японского моря или же вовсе умер.
Как писал OBOZREVATEL, ранее:
Разведка США начала серьезную негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства.
В сети начали обсуждать информацию о том, что лидер КНДР, вероятно, умер.
Представители правительства Северной Кореи 21 апреля заявили, что им неизвестно о каких-либо признаках ухудшения здоровья Ким Чен Ына.
Официальное СМИ Северной Кореи объяснило исчезновение диктатора "глубокой медитацией".
Ким Е Чжон, младшая сестра Ким Чен Ына, может заменить брата в случае его смерти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о тяжелом состоянии Ким Чен Ына, однако если это так – желает ему скорейшего выздоровления.
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