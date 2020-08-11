Поэтесса из Беларуси впечатлила сеть посланием к Лукашенко. Видео

Белорусская поэтесса Наташа Богданова записала жесткое обращение в форме стихотворения к президенту своей страны Александру Лукашенко. Она назвала его "Никогда ты не будешь батькою".

Видео появилось на YouTube-канале девушки. В нем показаны кадры с массовых протестов в Беларуси и выражено несогласие с политикой власти, которая вступила в силовую конфронтацию с собственным народом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Выборы в Беларуси сфальсифицированы. Протесты и столкновение с ОМОН. Лукашенко применил силу против протестующих", – написала Богданова.

Ниже приводим полный текст стиха.

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Никогда ты не будешь батькою...

Был ты отчимом злобным, неласковым...

Был ты всем нам чужим подлым дядькою,

Что скрывался под разными масками.

Никогда ты не слышал о честности...

С благородством, увы, не знакомый ты.

Популист ты... Ты жаждешь известности.

Но тошнит уже всех от твоей сипоты.

Никогда не узнать уважения

Тебе – жалкому узурпатору.

Как же сложно признать поражение

Деревенскому императору!

Пальцы синие, в венах катетеры,

Под глазами мешки огромнющие...

Харахоришься ты, будто тетерев –

Таракан ты с усами длюннющими!

Никогда не дождешься прощения

За пролитую кровь мирных жителей.

Никогда не найдем объяснения

Действий наших "порядка" блюстителей.

Вы с народом должны быть, не против нас!

Вы должны защищать интерес людей!

Вы должны защищать интересы масс –

Друзей, братьев-сестер ваших, их детей!

Нас публично признал ты ничтожеством.

Три процента твой рейтинг – смирись уже!

Все потуги – такое убожество!

Ждет тебя, знаешь сам ведь, какой сюжет.

Защитимся от деда трухлявого!

Мой народ, ты герой! Я тобой горжусь!

Так избавь нас, господь, от Лукавого!

С нами правда и сила! ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!

Пользователей сети тронули слова автора стиха, и они высказали свою солидарность с озвученной позицией в комментариях.

"Держим кулачки за вас. Жыве Беларусь", "Жыве Беларусь!!! Украина с вами, держитесь, братья!", "Очень классный стих, аж мурашки и ком в горле!!! Жыве Беларусь", "Свободная Украина гордится вами. Жыве Беларусь!", "До слез!", "Ребята, держитесь, скоро рассвет. Героям Слава!!! Жыве Беларусь!!!" – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2014 года интернет взорвал стих "Никогда мы не будем братьями", который написала украинская студентка Анастасия Дмитрук. Она посвятила его событиям на Майдане и вторжению России в Украины. Позже литовский композитор Виргис Пупшис положил слова Дмитрук на музыку. В итоге видеоролик собрал более 15 млн просмотров.