Поедут в Монголию: Трамп приоткрыл детали встречи с Ыном

Президент США Дональд Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном через три–четыре недели.

Как сообщает CNN, сам Трамп на митинге в Мичигане подчеркнул, что не знает, будет ли она успешной и как она пройдет.

Трамп добавил, что цель переговоров заключается в ядерном разоружении Корейского полуострова.

При этом телеканал CBS сообщил, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном может пройти в Монголии или Сингапуре.

Где именно в этих странах может пройти саммит – не указано.

Отметим, что сам Трамп заявил 27 апреля журналистам во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, что в качестве потенциального места его встречи с Ким Чен Ыном рассматриваются две локации.

Напомним, ранее стало известно, что встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном должна пройти в мае, и сам глава Белого дома заявлял, что уже договорился о дате.

Как сообщал "Обозреватель", 27 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели историческую встречу в демилитаризованной зоне.