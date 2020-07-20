Поджог собора во Франции: подозреваемого мигранта отпустили

Мир 13:03, 20.07.2020 Обновлено: 13:28, 20.07.2020

Во Франции отпустили на свободу мигранта, задержанного по подозрению в поджоге собора Петра и Павла в Нанте.

Как сообщает BFMTV, ему не стали предъявлять обвинения.

Известно, что 39-летний приезжий был добровольцем в соборе и должен был закрыть дверь на ключ 18 июля – в день пожара.

Правоохранители пришли к выводу о его непричастности к возгоранию.

По данным полиции, мужчина был задержан только для того, чтобы следователи могли оценить "противоречия в его расписании".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 18 июля утром загорелся Нантский собор. На месте работали около 100 пожарных и шесть пожарных машин.

  • В результате в соборе в Нанте был полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон, находившийся в Брюсселе на саммите ЕС, выразил поддержку пожарным, ведущим борьбу с огнем в соборе.

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