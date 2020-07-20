Поджог собора во Франции: подозреваемого мигранта отпустили

Во Франции отпустили на свободу мигранта, задержанного по подозрению в поджоге собора Петра и Павла в Нанте.

Как сообщает BFMTV, ему не стали предъявлять обвинения.

Известно, что 39-летний приезжий был добровольцем в соборе и должен был закрыть дверь на ключ 18 июля – в день пожара.

Правоохранители пришли к выводу о его непричастности к возгоранию.

По данным полиции, мужчина был задержан только для того, чтобы следователи могли оценить "противоречия в его расписании".

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