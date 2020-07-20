Поджог собора во Франции: подозреваемого мигранта отпустили
Задержанному не стали предъявлять обвинения в поджоге.
Во Франции отпустили на свободу мигранта, задержанного по подозрению в поджоге собора Петра и Павла в Нанте.
Как сообщает BFMTV, ему не стали предъявлять обвинения.
Известно, что 39-летний приезжий был добровольцем в соборе и должен был закрыть дверь на ключ 18 июля – в день пожара.
Правоохранители пришли к выводу о его непричастности к возгоранию.
По данным полиции, мужчина был задержан только для того, чтобы следователи могли оценить "противоречия в его расписании".
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 июля утром загорелся Нантский собор. На месте работали около 100 пожарных и шесть пожарных машин.
В результате в соборе в Нанте был полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, находившийся в Брюсселе на саммите ЕС, выразил поддержку пожарным, ведущим борьбу с огнем в соборе.