Поджигателем знаменитого собора во Франции оказался волонтер

Мир 10:27, 26.07.2020 Обновлено: 10:28, 26.07.2020

По делу о пожаре в кафедральном соборе святого Петра и Павла во французском Нанте взят под стражу 39-летний выходец из Руанды.

Как сообщает Euronews, служивший в соборе волонтер признался в поджоге после повторного задержания.

Обвинение ему уже предъявлено, поджигателю грозит до 10 лет тюрьмы и 150 тысяч евро штрафа.

При этом мотив мужчины не указывается.

В самом начале расследования подозреваемого неоднократно допрашивали: полиция выявила несоответствия в показаниях о его перемещениях в день пожара.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 18 июля утром загорелся Нантский собор. На месте работали около 100 пожарных и шесть пожарных машин.

  • В результате в соборе в Нанте был полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон, находившийся в Брюсселе на саммите ЕС, выразил поддержку пожарным, ведущим борьбу с огнем в соборе.

  • Собор был заложен в 1434 году и строился 457 лет, завершили его лишь в 1891 году.

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