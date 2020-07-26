Поджигателем знаменитого собора во Франции оказался волонтер

По делу о пожаре в кафедральном соборе святого Петра и Павла во французском Нанте взят под стражу 39-летний выходец из Руанды.

Как сообщает Euronews, служивший в соборе волонтер признался в поджоге после повторного задержания.

Обвинение ему уже предъявлено, поджигателю грозит до 10 лет тюрьмы и 150 тысяч евро штрафа.

При этом мотив мужчины не указывается.

В самом начале расследования подозреваемого неоднократно допрашивали: полиция выявила несоответствия в показаниях о его перемещениях в день пожара.

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