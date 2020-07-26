Поджигателем знаменитого собора во Франции оказался волонтер
По делу о пожаре в кафедральном соборе святого Петра и Павла во французском Нанте взят под стражу 39-летний выходец из Руанды.
Как сообщает Euronews, служивший в соборе волонтер признался в поджоге после повторного задержания.
Обвинение ему уже предъявлено, поджигателю грозит до 10 лет тюрьмы и 150 тысяч евро штрафа.
При этом мотив мужчины не указывается.
В самом начале расследования подозреваемого неоднократно допрашивали: полиция выявила несоответствия в показаниях о его перемещениях в день пожара.
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 июля утром загорелся Нантский собор. На месте работали около 100 пожарных и шесть пожарных машин.
В результате в соборе в Нанте был полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, находившийся в Брюсселе на саммите ЕС, выразил поддержку пожарным, ведущим борьбу с огнем в соборе.
Собор был заложен в 1434 году и строился 457 лет, завершили его лишь в 1891 году.