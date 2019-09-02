Подземные небоскребы и летающие такси: ученые рассказали, каким будет мир через 50 лет

К 2069 году человечество может научится строить подводные дороги, летать в отпуск в космос и производить имплантаты, контролирующие наше здоровье.

Эти прогнозы, как сообщает The Daily Mail, содержатся в новом докладе о будущем технологий (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Ниже предлагаем 6 самых удивительных технологий, которые могут стать реальностью уже через 50 лет.

Появление подводных магистралей. Специалисты считают, что благодаря транспортной системе герметичных труб можно будет, к примеру, добраться из Великобритании до Скандинавии и материковой Европы менее, чем за час.

Летающие такси и автобусы. "Для сокращения заторов в городских районах будут использоваться летающие такси и автобусы, в то время как более далекие поездки, – утверждает доклад, – будут совершаться в многоразовых ракетах, летающих в верхних слоях атмосферы и на высокой скорости, что сократит время следования от Лондона и Нью-Йорка до менее чем 30 минут".

Самоочищающиеся дома и космические отели. Ученые считают, что к 2069 году у людей будет больше времени на себя – дома будут убираться сами, а отпуск можно будет проводить в космических отелях, которые будут вращаться вокруг луны.

Также ученые уверены, что через полвека спорт на ховербордах в стиле квиддича из книг про Гарри Поттера станет обычным делом. Как и, допустим, виртуальные компаньоны и опекуны, отслеживающие состояние здоровья человека на протяжении всей его жизни и способные переводить его симптомы и состояния на любой язык.

Станет возможным строить дома под землей. "Землескребы" будут возвышаться не только над землей, но и уходить на несколько десятков этажей вниз, что позволит избежать землетрясения.

"Следующие 50 лет принесут самые большие технологические изменения и инновации, которые мы когда-либо видели в нашей работе и отдыхе, - сообщила одна из соавторов доклада Жаклин де Рохас. – Цифровая революция, как и промышленная революция 250 лет назад, ставит под сомнение все наши предположения о том, как мы будем вести нашу будущую жизнь", – отмечает издание.

Стало известно, каким будет мир через 50 лет The Daily Mail

Стало известно, каким будет мир через 50 лет The Daily Mail

Стало известно, каким будет мир через 50 лет The Daily Mail

Стало известно, каким будет мир через 50 лет The Daily Mail

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американские журналисты дали прогноз развития технологий на ближайшее будущее. Они сделали семь предсказаний в сферах медицины, торговли, интернета и робототехники.

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