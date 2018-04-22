Украинский сценарий? Появилось объяснение нападкам России на еще одну страну

Для реализации Россией "украинского сценария" в Казахстане нет объективных причин.

По мнению российской оппозиционерки Ольги Курносовой, которое она высказала в комментарии "Обозревателю", вероятность того, что Россия нападет на Казахстан и реализует там "украинский сценарий" чрезвычайно низка.

"Во-первых, все-таки Казахстан имеет статус одного из самых верных соратников России в СНГ. Поэтому пытаться как-то отдалить Казахстан – это поставить крест на проекте СНГ. Когда Порошенко начал процедуру по выходу Украины из СНГ, то это уже совсем как бы не своевременно", – говорит Курносова.

По ее словам, самые острые моменты, касательно возможных сценариев защиты русскоязычного населения в Казахстане, уже миновали.

"Я не вижу на сегодня никаких объективных причин для того, чтобы какие-то события могли начаться. Поэтому я считаю, что это исключительно говорит о другом, это говорит о том, что Кремль испытывает явный недостаток в объектах пропагандистских усилий. Это говорит о том, что пропаганда начинает пробуксовывать", – считает российская оппозиционерка.

Еще одной причиной нападок в сторону Казахстана, Курносова считает ситуацию с запретом Telegram, в результате которого Роскомнадзор заблокировал 18 млн IP адресов.

"В такой ситуации, когда Кремль оказался под огнем жесточайшей критики, надо вот что-то найти. Кто подвернулся под руку? Казахстан подвернулся", – считает она.

Как ранее сообщал "Обозреватель", депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян, являющийся лидером массовых акций протеста против кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, выступая на площади Франции в Ереване, заявил о начале "бархатной" революции.