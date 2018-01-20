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"Подумаешь, убили 10 тысяч": журналист резко прошелся по России

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Россия в 2018 году уже начала новый торг по Донбассу. Об этом свидетельствуют высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова на итоговой пресс-конференции.

К такому выводу пришел украинский журналист, который сейчас находится в Москве, Роман Цимбалюк, в своей колонке для УНИАН.

"Не просто так Сергей Викторович говорит, что Запад слишком много и "искусственно" уделяет внимание конфликту в Украине, а война на Донбассе такого внимания "не заслуживает". Москве хотелось бы, чтоб о ее преступлениях в Украине забыли, простили и сделали вид, что ничего не случилось. Подумаешь, погибло 10 тысяч граждан Украины, а миллионы были вынуждены бежать от ужасов российского вторжения – Россию-то ведь вынудили…" - резко прошелся он по представителям Кремля.

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Как сообщал "Обозреватель", ранее Цимбалюк констатировал, что с Москвой нереально договориться по украинскому вопросу.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на Донбассе
Персона
Роман Цимбалюк
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