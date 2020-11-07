Подстреливший священника во Франции оказался гражданином Грузии

Мужчина, который открыл стрельбу и ранил священника Греческой православной церкви во французском Лионе, оказался гражданином Грузии Георгием П.

Как пишет газета Le Parisien, операция по задержанию была проведена 7 ноября в Лионе.

Также задержана 35-летняя жена злоумышленника, родившаяся в России.

Задержанный признался, что это он стрелял.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападение было совершено 31 октября на 52-летнего священника Николаса Какавалакиса, когда он запирал двери храма.

Злоумышленник дважды выстрелил в свою жертву в упор из обреза. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.